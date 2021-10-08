'Bảo toàn sức khỏe là chìa khóa để thành công', 12 con giáp cần chú ý điều gì về sức khỏe ngày 9/10/2021?

Tý nên chú ý thói quen ăn uống điều độ, thúc đẩy thận tạng làm việc đào thải độc tố. Đừng nhịn đi tiểu, ăn ít đồ có mùi vị nặng hay quá mặn. Đồ ăn mặn nặng vị sẽ khiến Thận phải làm việc rất mệt mỏi.

Vì sự ảnh hưởng của các vấn đề sức khỏe mà tuổi Sửu thường hay giận, cáu gắt, đau đầu, mắt mờ, hai bên hốc sườn đầy trướng đôi khi có đau, cổ họng như có vật gì chẹn cứng, nuốt không xuống khạc không ra, thường thở dài không vui, ăn kém, mệt mỏi.

Vì sự ảnh hưởng của các vấn đề sức khỏe mà tuổi Sửu thường hay giận, cáu gắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần hôm nay có thể bị các bệnh như đầy bụng, khát nước, bí tiểu... Bạn có thể uống nước cam thảo, các loại nước ép để trị cảm giác khát nước. Tránh uống nước quá nhiều và ăn uống cần thanh đạm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão nên cố gắng thức dậy sớm và ngủ sớm thay vì làm ngược lại trong khoảng thời gian nghỉ ở nhà này nhé. Việc đi sai với nhịp sinh học có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe mà bạn chưa thể lường được hết.

Tuổi Thìn

Ngũ hành Thổ vượng hôm nay khiến tỳ vị của Thìn có vấn đề, có thể gây ra bệnh đau dạ dày. Nguyên nhân có thể do bản mệnh dùng nhiều thức uống có cồn hoặc ăn chua cay quá độ. Tuổi Thìn có thể tự pha chế trà tại nhà để xoa dịu cơn đau nếu chưa bị nặng, trong đó có loại trà từ lúa mạch rất tốt. Đồng thời, việc vận động sau ăn 30 phút sẽ trợ giúp hiệu quả cho việc tiêu hóa.

Ngũ hành Thổ vượng hôm nay khiến tỳ vị của Thìn có vấn đề, có thể gây ra bệnh đau dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngũ hành Hỏa sinh Thổ giúp sức khỏe của tuổi Tỵ hôm nay không có gì đáng lo ngại. Cho dù thức khuya dậy sớm Tỵ cũng đừng quên các bài tập thể dục để đẹp dáng - khỏe người.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ có vẻ lười uốn nước những ngày gần đây, nên nhớ cơ thể cần nước để hoạt động tốt, nhưng ngoài nước lọc, có rất nhiều cách khác nhau để cơ thể không bị thiếu nước. Chúng ta có thể nạp nước cho cơ thể bằng nhiều loại nước khác như trà, cà phê, nước hoa quả, nước canh...

Tuổi Mùi

Thổ khí quá vượng khiến tuổi Mùi lâm vào dễ cảm thấy khô nóng trong người và mất khẩu vị. Con giáp này dễ bị tăng, giảm cân bất thường. Nhiều người bị sụt cân liên tục thường có tâm lý chủ quan, cho rằng sụt cân bất thường là bình thường, không có vấn đề gì về sức khỏe.

Tuổi Thân

Thân hãy nhớ thường xuyên đi khám nha sĩ và đảm bảo dùng chỉ nha khoa để xỉa răng, đánh răng và súc miệng hàng ngày. Một khoang miệng không mạnh khỏe có thể dẫn đến những tổn thương trên mặt, gây ra vấn đề về tim và tiêu hóa.

Tuổi Dậu nên dưỡng dạ dày để tránh bệnh phạm đến mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu nên dưỡng dạ dày để tránh bệnh phạm đến mình. Trong ngày nên ăn uống từ tốn, tránh ăn xong làm việc ngay. Cuộc sống hay bị căng thẳng thì ruột và bao tử sẽ không thể hoạt động trọn vẹn được. Cần học cách cân bằng tốt giữa thời gian làm việc và tình cảm riêng tư

Tuổi Tuất

Về sức khỏe, hôm nay Thổ vượng sinh Kim khiến Mộc suy yếu. Có thể do dương khí thượng xung lên gan gây đầu tóc choáng váng, xây xẩm, mặt đỏ, dễ nổi giận, đầu nặng như đá. Chân nhẹ như bông, tai ù như ve kêu, ngón tay tê dại, hông sườn trướng đau, đau một bên đầu, mắt đỏ như tôm luộc.

Tuổi Hợi

Sức khỏe của Hợi nếu biểu hiện ho hen. Bạn có thể lựa chọn 1 số bài thuốc cổ truyền để đẩy lùi những chứng bệnh này như cam thảo, tỳ bà diệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.