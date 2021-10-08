Hung tinh đeo bám, kẻ xấu hãm hại, 3 con giáp này dễ gặp chuyện xui trong trong ngày 9/10/2021

Tử vi ngày 9/10/2021 cho thấy, hung tinh giáng họa, tuổi Thìn sẽ phải đối diện với vô vàn khó khăn trở ngại. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, mọi công sức của con giáp này có thể sẽ đổ sông đổ biển ngay tức khắc. Đây là lúc bản mệnh cần hết sức tỉnh táo, đừng để bất cứ thứ gì che mờ mắt.

Không chỉ trong công việc mà trong cả các hoạt động đầu tư kinh doanh cũng vậy, Thìn cũng nên hành động một cách cẩn trọng. Hãy suy tính một cách kỹ càng và thấu đáo kẻo tiền bạc thất thoát khó có thể bù đắp được.

Theo tử vi, tuổi Tỵ dù dành không ít tâm sức cống hiến nhưng lại chẳng được hưởng thành quả xứng với công sức mình bỏ ra. Lại có kẻ tiểu nhân luôn rình rập, chỉ chờ con giáp này lộ sơ hở là ngay lập tức nhắm đến.

Hung tinh giáng mệnh, khiến cho vận trình hôm nay của tuổi Tỵ chẳng được suôn sẻ như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Hung tinh giáng mệnh, khiến cho vận trình hôm nay của tuổi Tỵ chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Con giáp này khó có thể giữ được sự bình tĩnh của mình, thay vào đó là những lần nóng nảy, cáu giận khiến cho ai nấy cũng phải e ngại.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày 9/10/2021, hung vận lấn át cát vận, tuổi Dậu cần phải đề phòng, luôn giữ chặt túi tiền của mình đừng để kẻ gian cướp đoạt. Con giáp này cùng đừng vì tham cái lợi trước mà manh động, liều lĩnh kẻo tiền mất tật mang.

Dậu cần phải đề phòng, luôn giữ chặt túi tiền của mình đừng để kẻ gian cướp đoạt - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này rơi vào không ít rắc rối do chuyện thị phi, điều tiếng khó ngờ gây ra. Đây không phải là lúc tuổi Dậu có thể yếu mềm, hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm của mình, khi mọi thứ trở nên rõ ràng, bản mệnh sẽ nhận ra được ai đúng ai sai, việc gì nên làm hay không nên làm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.