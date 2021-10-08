Hung tinh đeo bám, kẻ xấu hãm hại, 3 con giáp này dễ gặp chuyện xui trong trong ngày 9/10/2021

Tâm linh - Tử vi 08/10/2021 21:03

Tử vi ngày 9/10/2021 cho thấy, 3 con giáp này dễ gặp chuyện xui xẻo, hung tinh đeo bám, kẻ xấu hãm hại.

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 9/10/2021 cho thấy, hung tinh giáng họa, tuổi Thìn sẽ phải đối diện với vô vàn khó khăn trở ngại. Chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, mọi công sức của con giáp này có thể sẽ đổ sông đổ biển ngay tức khắc. Đây là lúc bản mệnh cần hết sức tỉnh táo, đừng để bất cứ thứ gì che mờ mắt.

tu vi ngay 9/10/2021 1
Tử vi ngày 9/10/2021 cho thấy, hung tinh giáng họa, tuổi Thìn sẽ phải đối diện với vô vàn khó khăn trở ngại - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ trong công việc mà trong cả các hoạt động đầu tư kinh doanh cũng vậy, Thìn cũng nên hành động một cách cẩn trọng. Hãy suy tính một cách kỹ càng và thấu đáo kẻo tiền bạc thất thoát khó có thể bù đắp được.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, tuổi Tỵ dù dành không ít tâm sức cống hiến nhưng lại chẳng được hưởng thành quả xứng với công sức mình bỏ ra. Lại có kẻ tiểu nhân luôn rình rập, chỉ chờ con giáp này lộ sơ hở là ngay lập tức nhắm đến.

tu vi ngay 9/10/2021 2
Hung tinh giáng mệnh, khiến cho vận trình hôm nay của tuổi Tỵ chẳng được suôn sẻ như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Hung tinh giáng mệnh, khiến cho vận trình hôm nay của tuổi Tỵ chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Con giáp này khó có thể giữ được sự bình tĩnh của mình, thay vào đó là những lần nóng nảy, cáu giận khiến cho ai nấy cũng phải e ngại.

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày 9/10/2021, hung vận lấn át cát vận, tuổi Dậu cần phải đề phòng, luôn giữ chặt túi tiền của mình đừng để kẻ gian cướp đoạt. Con giáp này cùng đừng vì tham cái lợi trước mà manh động, liều lĩnh kẻo tiền mất tật mang.

tu vi ngay 9/10/2021 3
Dậu cần phải đề phòng, luôn giữ chặt túi tiền của mình đừng để kẻ gian cướp đoạt - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này rơi vào không ít rắc rối do chuyện thị phi, điều tiếng khó ngờ gây ra. Đây không phải là lúc tuổi Dậu có thể yếu mềm, hãy mạnh dạn thể hiện quan điểm của mình, khi mọi thứ trở nên rõ ràng, bản mệnh sẽ nhận ra được ai đúng ai sai, việc gì nên làm hay không nên làm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trời sinh bản mệnh đào hoa, 3 con giáp này thường dễ quyến rũ người khác giới, là 'tình trong mộng' của rất nhiều người

Trời sinh bản mệnh đào hoa, 3 con giáp này thường dễ quyến rũ người khác giới, là 'tình trong mộng' của rất nhiều người

Dù cho có mang mệnh trắc trở, 3 con giáp này vẫn dễ dàng có được tình yêu hơn cả, biết điều, hấp dẫn và dịu hiền không thua bất kỳ ai.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp Tử vi ngày 9/10/2021

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 2 giờ 50 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch