Báo động “Tiền tài phất phơi” 3 con giáp ăn nên làm giàu trong 5 ngày tới. Phú quý ngập tràn, công việc thuận lợi muôn phần, đầu tư trúng lớn.

Tâm linh - Tử vi 05/11/2022 07:40

Thời điểm vàng của 3 con giáp này, làm gì cũng thành công, tiền bạc ùa vào túi. Được nhiều người nể trọng, tung hô ca tụng.

Tuổi Thân 

Báo động “Tiền tài phất phơi” 3 con giáp ăn nên làm giàu trong 5 ngày tới. Phú quý ngập tràn, công việc thuận lợi muôn phần, đầu tư trúng lớn. - Ảnh 1

Tử vi trong 5 ngày tới dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra không đáng lo. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này tiến hành những kế hoạch mới với mọi việc đều hanh thông.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong 5 ngày tới dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra không đáng lo. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này tiến hành những kế hoạch mới với mọi việc đều hanh thông. Song, thành công thu về khá nhanh khiến cho bản mệnh thiếu cảnh giác trong quá trình làm việc. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Thu nhập tốt đến từ công việc chính giúp cho con giáp này đảm bảo được chất lượng cuộc sống ở thời điểm hiện tại. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm không mấy khả quan. Điềm báo có kẻ tiểu nhân rình rập và phá hoại không khí gia đình khiến cho tình cảm đôi lứa phát sinh nhiều mâu thuẫn không đáng. Nếu vượt qua được giai đoạn này thì tình cảm của hai người mới có thể bền vững hơn. 

Giờ tốt trong ngày: 6h - 11h

Con số may mắn: 22, 32

Tuổi Hợi

Báo động “Tiền tài phất phơi” 3 con giáp ăn nên làm giàu trong 5 ngày tới. Phú quý ngập tràn, công việc thuận lợi muôn phần, đầu tư trúng lớn. - Ảnh 2

Tử vi vui trong 5 ngày tới cho thấy người tuổi Hợi vận thế tốt hơn, đối nhân xử thế tốt nên nhận được nhiều lợi lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi vui trong 5 ngày tới cho thấy người tuổi Hợi vận thế tốt hơn, đối nhân xử thế tốt nên nhận được nhiều lợi lộc.

Tình duyên: Muốn chia tay thì nói thẳng ra, xin đừng mang những cảm xúc không tốt đến với đối phương hay gia đình của mình.

Công việc: Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, đối nhân xử thế tốt, biết cách khen ngợi những người xung quanh nên có thể nhận được sự giúp đỡ từ nhiều khía cạnh khác nhau ở nơi làm việc và hoàn thành công việc một cách suôn sẻ.

Tài lộc: Thu nhập từ lương tại nơi làm việc đang có xu hướng tăng, bạn dễ dàng được tăng lương nhờ chuyên môn kỹ thuật.

Sức khỏe: Đau nhức chân tay lâu ngày nên đi khám, đừng bỏ qua các buổi khám sức khoẻ định kỳ. 

Giờ tốt trong ngày: 9h - 14h

Con số may mắn: 25, 34

Tuổi Dần

Báo động “Tiền tài phất phơi” 3 con giáp ăn nên làm giàu trong 5 ngày tới. Phú quý ngập tràn, công việc thuận lợi muôn phần, đầu tư trúng lớn. - Ảnh 3

Cục diện Tam Hợp xuất hiện dự báo tử trong 5 ngày tới của người tuổi Dần báo hiệu vận trình ngày mới của bản mệnh không gặp phải bất cứ vấn đề bất lợi n

Ảnh minh họa: Internet

Cục diện Tam Hợp xuất hiện dự báo tử trong 5 ngày tới của người tuổi Dần báo hiệu vận trình ngày mới của bản mệnh không gặp phải bất cứ vấn đề bất lợi nào. Bạn may mắn có được những người đồng nghiệp, cộng sự, khách hàng tốt nên việc hợp tác diễn ra trôi chảy, đạt được hiệu suất cao bất ngờ.

Ngày này đường tài lộc cũng rất khá, Dần có cơ hội kiếm tiền nâng cao thu nhập. Thường ngày con giáp này cũng rất nhiệt tình, phóng khoáng với mọi người nên từ đó đã tự tạo thêm cơ hội kiếm tiền cho mình. Nhìn chung với tài lộc dồi dào như vậy thì bạn không phải lo lắng về chuyện chi tiêu trong ngày đâu. 

Thế nhưng niềm vui chẳng thể trọn vẹn khi có những chuyện xảy ra khiến tuổi này không khỏi buồn phiền. Ngày Mộc sinh xuất cho Hỏa, gia đạo bất an, tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt và không còn được nồng thắm như trước kia nữa, bạn nên chủ động tìm cách hâm nóng mối quan hệ để cứu vãn tình hình nhanh chóng.

Giờ tốt trong ngày: 8h - 18h

Con số may mắn: 7, 9

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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