Trong cuối tháng 10 âm, 3 con giáp được thần tài ghé nhà, những ngôi sao may mắn về đúng vị trí của mình, vận trình tài lộc của con giáp như cầu vồng

Trong cuối tháng 10 âm, những ngôi sao may mắn về đúng vị trí của mình, vận trình tài lộc của con giáp như cầu vồng. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp chó dũng cảm và tháo vát, bạn sẽ không quá tham vọng và cũng không tự phụ. Mặc dù bạn năng động hơn nhưng bạn không bốc đồng chút nào và rất ổn định.

Bạn dám thử thách, dám đột phá. Bạn không bằng lòng với hiện trạng, bạn không hề tự mãn. Bạn luôn chiến đấu và bạn luôn đạt được.

Trong cuối tháng 10 âm, những ngôi sao may mắn về đúng vị trí của mình, vận trình tài lộc của con giáp như cầu vồng. Bạn sẽ không gặp bất lợi gì trong tương lai, chỉ mong phúc khí sẽ đến với tâm hồn bạn, của cải sung túc, những ngày tháng nghèo khổ khốn khó sẽ không còn nữa. Xin chúc mừng, chúc bạn ngày càng trở nên can đảm hơn, và bạn có thể cười cho đến phút cuối.

Tuổi Mùi

Trong những ngày cuối tháng 10 âm, tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, con giáp này có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Lục Hợp quý nhân che chở, công việc của tuổi Mùi tuy nhiều và cũng không ít áp lực nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra khá thuận lợi. Bản mệnh nên chủ động nắm bắt cơ hội, tiến hành dự định, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng trước đó bởi tỷ lệ thành công khá cao, hãy cứ tự tin vào quyết định của mình.

Công việc thuận lợi thì không có lý do gì mà tài lộc của tuổi Mùi lại không tăng tiến. Trong những ngày cuối tháng 10 âm, Tình hình kinh doanh, buôn bán khả quan, con giáp này có nguồn thu dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, chi tiêu thoải mái. Nguồn thu nhập phụ cũng khởi sắc mạnh, mang tới nhiều may mắn và cơ hội tài chính tốt, bản mệnh nên chủ động nắm bắt.

Hôm nay còn là ngày ngũ hành tương sinh nên chuyện tình cảm của những chú Dê có nhiều điểm sáng bất ngờ. Nhìn chung gia đạo yên ổn, hầu như không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Các cặp đôi đang yêu cho thấy sự tâm đầu ý hợp, có thể tính chuyện hôn nhân.

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc liên tục gặp vận may trong cuối tháng 10 âm. Cơ hội kiếm tiền đến bất ngờ nhờ có Thổ Kim tương sinh, giúp con giáp này cải thiện nguồn thu nhập một cách rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Trong cuối tháng 10 âm, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối “dễ thở”. Người tuổi này không gặp quá nhiều trở ngại trong công việc nhờ có sự hỗ trợ của Quý Nhân. Song song đó, bản mệnh còn tìm được cơ hội tốt để phát huy năng lực và thế mạnh của mình.

Vận trình tài lộc liên tục gặp vận may trong cuối tháng 10 (31/10). Cơ hội kiếm tiền đến bất ngờ nhờ có Thổ Kim tương sinh, giúp con giáp này cải thiện nguồn thu nhập một cách rõ rệt.

Vận trình tình cảm vượng sắc. Sự che chở của Tam Hội giúp cho tình yêu đôi lứa ngày càng khăng khít, bền chặt.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm