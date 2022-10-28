3 con giáp may mắn nhất trong 2 tháng cuối năm: Nắm bắt tốt thì sẽ VƠ HẾT TIỀN, HỐT HẾT LỘC của thiên hạ về nhà, rủng rỉnh tiền tiêu Tết

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 10:27

Cùng xem những con giáp nào được cho là sẽ gặp nhiều may mắn nhất trong 2 tháng cuối năm nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi 2 tháng cuối năm với con giáp tuổi Sửu là khá viên mãn về tài lộc và tình cảm. Nhờ phúc tinh chiếu mệnh nên bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng hoa trong sự nghiệp. Ở chỗ làm bạn được nhiều người yêu mến, cấp trên trọng dụng, nâng đỡ lên chức vụ như ý. Bởi có nhiều tài năng nên vận mệnh của bạn vô cùng hanh thông, làm gì cũng mang lộc về nhà.

Những người kinh doanh sẽ kiếm được nhiều tài lộc, buôn bán một vốn bốn lời. Bạn kiếm được nhiều vụ làm ăn lớn nên tiền cứ đổ về đều đều, thu hết tài lộc của thiên hạ. Vận mệnh của bạn trong thời điểm này đỏ như son, vơ hết của cải, tiền bạc đổ đầy két sắt của mình.

3 con giáp may mắn nhất trong 2 tháng cuối năm: Nắm bắt tốt thì sẽ VƠ HẾT TIỀN, HỐT HẾT LỘC của thiên hạ về nhà, rủng rỉnh tiền tiêu Tết - Ảnh 1
Tử vi 2 tháng cuối năm với con giáp tuổi Sửu là khá viên mãn về tài lộc và tình cảm. Nhờ phúc tinh chiếu mệnh nên bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng hoa trong sự nghiệp. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Trời sinh tuổi Mùi là những người hiền lành, chăm chỉ, chỉ quan tâm đến việc mình làm và nỗ lực hết sức để xây dựng cuộc sống tươi đẹp. 

Tuổi Mùi không quá hy vọng vào điều gì nên họ cũng ít khi thất vọng, khi nào họ có duyên với cuộc sống sung túc thì sẽ hạnh phúc đón nhận điều đó. Tử vi học có nói, chỉ cần chịu đựng thêm một chút, một khi bước vào 2 tháng cuối năm, cuộc sống tuổi Mùi sẽ thay đổi. Cụ thể, mọi may mắn sẽ tìm đến tuổi Mùi giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc.

Những khó khăn còn tồn đọng đều được giải quyết êm đẹp, đặc biệt hơn là tài vận của tuổi Mùi ngày càng dồi dào. Đối với những người kinh doanh, làm ăn, chỉ cần đầu tư 1 đã có thể thu được lợi nhuận gấp 10.

Tuổi Thìn

Nhờ có phúc tinh chiếu mệnh trong 2 tháng cuối năm, tuổi Thìn sẽ gặt hái được rất nhiều may mắn và thành công. Bạn vượng vận quý nhân và được nhiều người đi trước dẫn dắt, giúp đỡ cả về tài chính lẫn tinh thần nên công việc làm ăn suôn sẻ, viên mãn. Nhờ điều kiện này nên Thìn có nhiều cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên xuất sắc nhất trong mắt cấp trên.

2 tháng cuối năm, bạn có một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Sự nghiệp cứ phất lên như diều gặp gió. Vấn đề tài chính của bạn trong thời điểm này tăng lên vượt trội khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Nói chung Thìn nên chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận nhiều tài lộc trời ban.

 

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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