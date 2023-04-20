Bắc Đẩu chúc mừng hiển vinh cho 3 con giáp vào 4h sáng ngày 21/4: Khổ gì cũng qua, gian nan thành tài, cơ đồ lẫy lừng, sự nghiệp vinh quang

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 15:45

Từ khung giờ này, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, muốn nghèo cũng khó, gặt hái vô số thành công vang dội. Bất kể là làm việc gì, những người này sẽ gặt hái được nhiều thành công vang dội.

 

Tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Tử vi dự báo, từ khung giờ này tuổi Mão có Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, thời gian này nếu tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng thì cuối năm sẽ thành công rực rỡ, muốn nghèo cũng khó, tiền bạc dồi dào đến không ngờ.

Bắc Đẩu chúc mừng hiển vinh cho 3 con giáp vào 4h sáng ngày 21/4: Khổ gì cũng qua, gian nan thành tài, cơ đồ lẫy lừng, sự nghiệp vinh quang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp may mắn từ khung giờ này nên không gặp phải điều gì đáng lo. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước. Bản mệnh đi đến đâu có người yêu quý đến đó, cái “duyên” trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn, sẵn sàng hợp tác hoặc giới thiệu cho bạn những cơ hội đáng quý.

Trên phương diện sự nghiệp, từ khung giờ này bạn càng vất vả, bôn ba, xông xáo thì càng thu hoạch lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Bạn đừng ngại nhận những công việc trọng đại được cấp trên giao phó. Vận tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay khi khách hàng, đối tác đều có ý định hợp tác lâu dài. Hãy tin tưởng vào bản thân, chỉ cần tập trung làm tốt việc của mình thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người.

Bắc Đẩu chúc mừng hiển vinh cho 3 con giáp vào 4h sáng ngày 21/4: Khổ gì cũng qua, gian nan thành tài, cơ đồ lẫy lừng, sự nghiệp vinh quang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Từ khung giờ này, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương. Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Thần Phật ban Hồng Ân vạn dặm quanh nhà 3 con giáp vào đúng 16h 30 phút ngày 21/4: Tiền bay vào túi, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục, rủ nhau "đẩy tiền gánh bạc" về nhà

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Tử vi khung giờ này dự đoán 3 con giáp được 'vinh sủng tân trời' có đường công danh sự nghiệp thăng hoa, tài chính vượng phát hưng thịnh, hầu bao rủng rỉnh, gia đạo ấm êm. Từ khung giờ này, họ đón nhận may mắn chạm đỉnh, tài khí sáng chói, phúc khí dâng cao.

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