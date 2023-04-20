Quan Âm độ trì giúp 3 con giáp 'trời quang mây tạnh' vào đúng 10h sáng ngày 21/4: Kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, tiền tài tăng đột biến, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 11:15

Mở cửa đón Quan Âm, 3 con giáp có tài lộc khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, công việc, sự nghiệp của họ đều khởi sắc trong thời điểm này.

Tuổi Hợi

Hợi là những người tài năng, cần cù và chăm chỉ. Con giáp này cũng là người kiên trì trong công việc. Đã làm việc gì, Hợi thường nỗ lực làm đến cùng chứ không vì khó khăn mà nản lòng, bỏ cuộc.

Trong thời điểm này , người tuổi này gặp nhiều may mắn, phước lành trong công việc. Được Thần Tài phù hộ, tài vận của con giáp này dồi dào hơn thấy rõ. Nhờ có Thần Tài chiếu mệnh rất nhiều cơ hội đổi đời sẽ tìm đến tận cửa nhà Hợi. Con giáp này sẽ là đâu thắng đó, gom về khối lợi nhuận khổng lồ, muốn nghèo cũng chẳng được.

Quan Âm độ trì giúp 3 con giáp 'trời quang mây tạnh' vào đúng 10h sáng ngày 21/4: Kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, tiền tài tăng đột biến, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được Quan Âm che chở, người tuổi Thân có sự nhanh nhạy hơn, năng lượng làm việc luôn tràn đầy, chính vì thế hiệu quả công việc tăng lên đáng kể. Tình hình tài chính của tuổi Thân cũng đang rất dư dả trong ngày hôm nay. Cũng bởi thời gian qua bạn luôn tuân thủ đúng kế hoạch quản lý tài chính, chi tiêu rất tiết kiệm và từ bỏ nhiều khoản mua sắm không cần thiết.

Nếu muốn thu nhập cao hơn, bạn có thể tìm thêm những công việc làm thêm, kinh doanh nhỏ phù hợp. Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc mà còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà tậu xe. Ngoài ra, con giáp này cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

Quan Âm độ trì giúp 3 con giáp 'trời quang mây tạnh' vào đúng 10h sáng ngày 21/4: Kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, tiền tài tăng đột biến, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi rắn thông minh, khôn ngoan và tinh tế. Họ rất nhanh trí và thường nghĩ ra nhiều cách khách nhau để giải quyết vấn đề. Con giáp này cũng rất khéo tay và có nhiều tài lẻ. Có thể nói rằng, người tuổi Tỵ đa phần thường xuất thân trong những gia đình không mấy giàu sang, có điều kiện. Tuy nhiên, họ có ý chí mạnh mẽ và không ngừng vươn lên làm chủ cuộc sống của mình.

Từ thời điểm này, người tuổi rắn sẽ được sao tốt chiếu mệnh, Thần Tài ban phát của cải. Con giáp này nhận được nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Người làm kinh doanh cũng làm ăn phát đạt, hàng về hôm trước, hôm sau đã bán hết. Lợi nhuận họ thu về tăng cao hơn so với thời gian trước. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, đạt nhiều thành quả, cuộc sống giàu sang, phú quý không phải là mơ với họ nữa.

Quan Âm độ trì giúp 3 con giáp 'trời quang mây tạnh' vào đúng 10h sáng ngày 21/4: Kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, tiền tài tăng đột biến, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng ngày 5h sáng ngày 21/4: Hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Thần Tài bung tỏa vận may, đúng ngày 5h sáng ngày 21/4: Hút sạch tài vận thiên hạ, gây dựng núi tiền núi bạc

Tử vi đúng khung giờ này báo 3 con giáp có tiền đồ xán lạn, công danh đắc ý, phú quý vận vào thân.

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