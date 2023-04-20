Đúng 3h sáng ngày 21/4 báo gấp cho 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra mà đựng: Từ nay túi luôn đầy tiền, vàng vào bạc tỷ, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý

Tâm linh - Tử vi 20/04/2023 09:30

Từ sau khung giờ này, các con giáp sau được dự báo có vận mệnh đạt đỉnh cao vinh quang, làm gì cũng thành công, sự nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ, cuộc đời viên mãn.

 

Tuổi Sửu

Những người bạn sinh năm Sửu rất biểu cảm, vận may trước đây của họ tương đối chung chung, không phát huy hết được thế mạnh của mình. Trong thời điểm này, người tuổi Sửu sẽ mở ra một làn sóng may mắn, sự nghiệp suôn sẻ, tài lộc tăng vọt, sự cống hiến hết mình cho sự nghiệp của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Người sinh năm Sửu sẽ gặp nhiều may mắn, có lợi cho việc mưu cầu tài lộc, người sinh năm Sửu có tính kiên trì mà người khác không có, vượt qua thất bại và mở ra kết quả hiệu quả.

Đúng 3h sáng ngày 21/4 báo gấp cho 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra mà đựng: Từ nay túi luôn đầy tiền, vàng vào bạc tỷ, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Con giáp này giỏi giao tiếp, có tài thuyết phục người khác. Họ sớm bộc lộ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt tập thể. Vì vậy, đến trung tuổi, họ có thể trở thành người lãnh đạo các hội, nhóm trong công việc.

Tử vi học có nói, con giáp tuổi Thìn vui tính, giàu nhiệt huyết và đặc biệt hấp dẫn trước người khác phái. Trong thời điểm này con giáp tuổi Thìn sẽ thu hút tài lộc, gia tăng của cải, có nhiều chuyện vui, không làm ăn phát đạt thì cũng có quyền lực. Người tuổi này có nhân duyên tốt, ra cửa gặp quý nhân, cuộc đời hanh thông. Họ từng bước tạo ra bước ngoặt trong công việc, sự nghiệp không ngừng lên cao. Người tuổi này công hiến trong công việc, được cấp trên ghi nhận. Thu nhập của họ trong tuần này được dự báo sẽ tăng cao hơn trước.

Đúng 3h sáng ngày 21/4 báo gấp cho 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra mà đựng: Từ nay túi luôn đầy tiền, vàng vào bạc tỷ, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong thời điểm này việc làm ăn kinh doanh của những người bán hàng online tuổi Mùi khá thuận lợi, đem lại cho bản mệnh khoản tiền dư dả ở hiện tại mà còn có thể ở cả tương lai. Hãy phát huy khả năng của mình để gây ấn tượng với mọi người nhé.

Bạn vượt qua được giai đoạn khó khăn, kiếm tiền về đầy túi. Bạn nhận được sự ngưỡng mộ và tin cậy của mọi người xung quanh và hứa hẹn còn thăng tiến hơn nữa trong tương lai.

Đúng 3h sáng ngày 21/4 báo gấp cho 3 con giáp tranh thủ may túi 10 gang mang ra mà đựng: Từ nay túi luôn đầy tiền, vàng vào bạc tỷ, gói trộn lộc tài, thắt chặc phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Tử vi đúng 0h khuya ngày 21/4: 3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, nhanh chóng nhận đươc vàng mười, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà

Tử vi đúng 0h khuya ngày 21/4: 3 con giáp có ‘căn cơ’ phú quý, nhanh chóng nhận đươc vàng mười, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài, đón tài lộc ngập nhà

Tử vi dự báo sau khung giờ này ba con giáp phất lên thành đại gia, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 21/4 tu vi tu vi hang ngay

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui