Ba ngày cuối tháng 4, Sửu có nguy cơ thất nghiệp, Tý-Mùi lận đận lao đao, tiền bạc đi xuống, cuộc sống bấp bênh

Tâm linh - Tử vi 29/04/2023 09:54

Ba ngày cuối tháng 4 đầy sóng gió của ba con giáp này. Người Cầm tinh 3 con giáp này phải hết sức cẩn trọn.

Tử vi tuổi Sửu

Bắt đầu từ 28 tháng 4 công việc của Sửu có Thương Quan hãy cẩn thận thời gian tới bị đuổi việc, mất việc hoặc phải đi công tác xa, di chuyển vị trí làm việc trong công ty. Thi cử học hành cũng không tốt. Thời gian này bạn nên tập trung cao độ để tránh sai sót nhé. 

Ba ngày cuối tháng 4, Sửu có nguy cơ thất nghiệp, Tý-Mùi lận đận lao đao, tiền bạc đi xuống, cuộc sống bấp bênh - Ảnh 1
Từ 28 tháng 4 công việc của Sửu có Thương Quan hãy cẩn thận thời gian tới bị đuổi việc, mất việc hoặc phải đi công tác xa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu lâm Tương Hình nên hay có cảm giác tủi thân, tự mình làm khổ mình, xa lánh mọi người xung quanh. Về tình yêu, bạn có vẻ không được hài lòng. Bạn và đối phương nên tìm tiếng nói chung để hòa hợp hơn. 

Tiền bạc nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa nên may cho Sửu là không bị thất thoát dù cuộc sống rất bấp bênh. Bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng với nỗ lực mình bỏ ra và điều đó sẽ là vô giá.

Tử vi tuổi Mùi

Tuổi Mùi có năng lực nhưng lại dễ bị mất lòng cấp trên và đối tác vì thói quen ăn nói thiếu suy nghĩ, cố gắng điều chỉnh càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc không thể cứu vãn được nhé.

Đôi lứa đến với nhau quá vội vàng, hai người không có sự nhún nhường, mềm mỏng trong tình yêu nên hạnh phúc chẳng được lâu bền.

Ba ngày cuối tháng 4, Sửu có nguy cơ thất nghiệp, Tý-Mùi lận đận lao đao, tiền bạc đi xuống, cuộc sống bấp bênh - Ảnh 2
Vấn đề tiền nong đang trở thành nỗi bận tâm lớn của bản mệnh trong 3 ngày cuối tháng - Ảnh minh họa: Internet

Vấn đề tiền nong đang trở thành nỗi bận tâm lớn của bản mệnh trong 3 ngày cuối tháng, nhưng cũng đừng vội lo lắng bởi nếu bạn cố gắng thành tựu trong công việc sẽ mang đến cho bạn nguồn tiền dư dả trong thời gian tới.

Tử vi tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp Thương Quan lâm mệnh khiến tuổi Tý lao đao trong con đường sự nghiệp dù 3 ngày cuối tháng là ngày lễ. Rắc rối cứ từ đâu ập đến khiến bạn không kịp trở tay, nhiều người có ý định thôi việc, rút lui hoặc nghỉ học giữa chừng vì mệt mỏi, áp lực đè nặng lên vai mỗi ngày không thở nổi.

Ba ngày cuối tháng 4, Sửu có nguy cơ thất nghiệp, Tý-Mùi lận đận lao đao, tiền bạc đi xuống, cuộc sống bấp bênh - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp Thương Quan lâm mệnh khiến tuổi Tý lao đao trong con đường sự nghiệp dù 3 ngày cuối tháng là ngày lễ - Ảnh minh họa: Internet

Mặt tình cảm cũng ảm đạm không kém vì cục diện Thổ khắc Thủy. Con giáp này thẳng tính, hay nói năng không kiêng nể những người làm phật ý mình nên dễ bị người ta ghét bỏ hoặc nói xấu sau lưng. Có những chuyện không đáng để nói nhưng bạn cứ thích làm quá lên khiến mọi người phải im lặng.

Vận trình tài lộc có chiều hướng đi xuống do bản mệnh hấp tấp, dễ bị dụ dỗ nghe lời ngon ngọt khi mua hàng trên mạng, mua nhà, mua đất. Khi giao dịch tiền bạc lớn thì Tý nên tham khảo ý kiến của nhiều người xung quanh kẻo bị lừa.

***Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo & chiêm nghiệm.

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