Ba loại hoa trưng bàn thờ ngày Tết để cầu tài lộc, may mắn, một loại nên tuyệt đối tránh xa

Bên cạnh đó, loài hoa này còn có ý nghĩa mang lại nhiều sức khỏe , tuổi thọ. Đây cũng là loài hoa có nhiều màu sắc để cho mọi người thoải mái lựa chọn.

Giống như tên gọi của loài hoa, nhiều gia đình lựa chọn loài hoa này để cắm vào dịp Tết với mong muốn mang lại nhiều tài lộc, thịnh vượng cho gia đình.

Hoa lay ơn

Hoa lay ơn tượng trưng cho sự thuần khiết, thanh tao, trang nhã. Vì vậy, nhiều gia đình lựa chọn đây là loài hoa thắp hương lên bàn thờ vào dịp Tết.

Hoa Lay ơn thường được cắm với rất nhiều những cành hoa khác, nhằm tôn lên vẻ đẹp của loài hoa khác cũng như vẻ đẹp của chính nó.

Tuy nhiên, khi chọn hoa lay ơn, để chơi hoa được lây, bạn nên chọn những cành hoa với số lượng bông hoa nở ít, có nhiều nụ. Bạn nên cọn những cành hoa có thân to, cứng cáp, lá hoa tươi xanh và không bị sâu hay dập nát.

Khi cắm hoa, bạn nên cắt chéo gốc, cành hoa để tăng cường về mặt hút nước của cành hoa.

Hoa cúc vàng

Hoa cúc vàng là loại hoa được sử rất nhiều trong các dịp lễ tết hay ngày rằm mùng 1. Hoa cúc được coi là biểu tượng của sự sống cũng như tăng thêm phúc lộc thọ và tượng chưng cho niềm vui may mắn đến nhà.

Cùng với đó cúc trắng cũng là loại có những ý nghĩa cho sự duyên dáng nhẹ nhàng vì thế các bạn có thể lựa chọn hoa cúc để phục vụ cho gia đình mình dịp tết này nhé.

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Hoa ly

Nhiều gia đình chọn hoa ly để dâng lên bàn thờ tổ tiên trong ngày rằm, mùng 1 hoặc dịp lễ tết quan trọng. Tuy nhiên, họ không biết rằng, hoa ly không thích hợp để bày ở những nơi như vậy.

Theo dân gian quan niệm, hoa ly đẹp, rực rỡ nhưng tên gọi của nó lại gợi nhắc đến sự ly tán, chia ly… Do đó, không nên bày chúng lên ban thờ để tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình, dòng họ.

Ngay cả các Phật tử cùng thường tránh sử dụng hoa ly để lễ Phật.