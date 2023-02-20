Đầu tháng PHÁT TÀI, cuối tháng 2 Âm lịch trúng số, tháng 3 "nổ lộc", 3 con giáp "tẩm ngẩm tầm ngầm" ăn lộc giàu to năm 2023

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 11:27

Là con giáp may mắn tuần này nên 3 con giáp này có thể gặt hái được thành công bất chấp trở ngại.

Tuổi Thìn

Sang tháng mới, vận mệnh người tuổi Thìn bắt đầu có nhiều khởi sắc. Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, đây là thời điểm để người tuổi Thìn đón thêm vận may tài lộc và có nhiều chuyển biến tốt trong sự nghiệp.

Vốn là người thông minh, khôn khéo, bản mệnh này rất biết cách ứng xử và rất linh hoạt trong nhiều trường hợp cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhờ đó, công việc của họ cũng thuận lợi hơn, được cấp trên đánh giá cao. Nếu biết cách nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của người tuổi Thìn có thể lên như diều gặp gió trong tháng này.

Trong tháng 2 Âm lịch này, quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp con giáp này giải quyết những khó khăn còn tồn đọng.

Đầu tháng PHÁT TÀI, cuối tháng 2 Âm lịch trúng số, tháng 3 'nổ lộc', 3 con giáp 'tẩm ngẩm tầm ngầm' ăn lộc giàu to năm 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Tý có thể gặt hái được thành công bất chấp trở ngại. Điều này có nghĩa là lúc đầu có thể bạn sẽ gặp phải khó khăn, nhưng nhờ kinh nghiệm phong phú và thái độ quyết tâm mà bạn sẽ chuyển bại thành thắng.

 

Thời điểm này, cuộc sống của bản mệnh cũng trở nên hanh thông, thuận lợi hơn. Thậm chí một số khó khăn trước đây được giải quyết nhờ có sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Nếu có điều gì mà trước đây bạn không dám làm thì tuần này nên thực hiện càng sớm càng tốt.

 

Đầu tháng PHÁT TÀI, cuối tháng 2 Âm lịch trúng số, tháng 3 'nổ lộc', 3 con giáp 'tẩm ngẩm tầm ngầm' ăn lộc giàu to năm 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tiếp nối tháng đầu tiên của năm Quý Mão, tháng 2 vẫn là tháng thuận lợi, đem lại tài vận tốt cho người tuổi Dần. Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần luôn là người chăm chỉ, cần mẫn. Bên cạnh đó, họ luôn tự tin và khả năng của bản thân, luôn có kế hoạch tỷ mỉ cho công việc nên dễ dàng đạt được thành công. Bản mệnh chỉ cần nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng thì có thể đánh đâu thắng đó, được cấp trên trọng dụng và thăng tiến.

Bên cạnh đó, cùng với sự giúp đỡ của quý nhân, người tuổi Dần cũng có sự ủng hộ của gia đình nên họ có thể yên tâm dồn toàn lực cho công việc, từng bước giành được các mục tiêu đã định với tốc độ nhanh nhất có thể.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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