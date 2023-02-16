Chúc mừng 4 cung hoàng đạo GIÀU kếch xù tháng 3/2023: Bảo Bình TIỀN tiêu không hết, Sư Tử lộc cứ vơi lại đầy

Về tài lộc, Bảo Bình là 1 trong 3 cung hoàng đạo may mắn tiền bạc tháng 3/2023 khi Trăng non của Song Ngư đi qua.

Bảo Bình được nhiều người yêu mến bởi sự hào phóng, dễ gần và sẵn sàng chia sẻ lộc lá với những người xung quanh. Đoạn văn chiêm tinh này giúp bạn giảm bớt sự nhút nhát và tăng ham muốn kiếm tiền.

Là người hòa đồng và giàu lòng nhân ái nên công việc kinh doanh hay đầu tư Bảo Bình khá năng động. Mặc dù bạn rất dễ hợp tác, nhưng bạn không hề nhẹ dạ cả tin chút nào. Tính thực tế và nhanh nhạy sẽ bảo vệ chòm sao này khỏi cạm bẫy tiền bạc.

Bạn rất thích những điều mới mẻ và sáng tạo. Vì vậy, việc tìm kiếm và thử nghiệm các kiểu kiếm tiền mới hoặc xin làm thêm công việc bán thời gian sẽ thu hút Bảo Bình, tiền tiêu không hết.

Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử

Theo chiêm tinh tháng 3/2023, nói về phương diện tài lộc thì Sư Tử khá thuận lợi khi mùa Song Ngư đang chờ đợi bạn.

Ngoài ra, sự trùng tụ của sao Kim và sao Thiên Vương vào ngày 8 tháng 2 năm 2023 sẽ mang đến động lực kiếm tiền cho Sư Tử.

Đây là thời điểm tốt để thử những cách mới để tăng thu nhập của bạn. Bạn sẵn sàng sử dụng sự sáng tạo và mong muốn đổi mới của mình để cải thiện mức lương của mình.



Hợp tác với một đối tác sẽ giúp bạn bớt bảo thủ, phá bỏ cách làm việc cũ để sử dụng một phương pháp mới có lợi hơn và hiệu quả hơn khiến tiền vào túi ào ào.

Ảnh minh họa: Internet

Song Tử

Về tài lộc, chiêm tinh tháng 3 của Song Tử đánh giá bạn là một trong 3 cung hoàng đạo may mắn tiền bạc tháng 3/2023. Vào đầu tháng khi sao Kim đối đỉnh với sao Thiên Vương, vận trình của Song Tử cũng được kích hoạt tốt hơn.

Khía cạnh này kích thích nhu cầu kiếm tiền và hưởng thụ của bạn, đồng thời sao Kim cũng mang lại may mắn giúp Sư Tử có những khoản thưởng nhỏ bất ngờ.



Trí tuệ và năng lực của Song Tử được nâng cao, bạn có cơ hội kiếm thêm từ công việc phụ, đây cũng là yếu tố có lợi nhất khi sao Kim tam hợp sao Thiên Vương.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm