Chúc mừng 4 cung hoàng đạo GIÀU kếch xù tháng 3/2023: Bảo Bình TIỀN tiêu không hết, Sư Tử lộc cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 13:46

Về tài lộc, Bảo Bình là 1 trong 3 cung hoàng đạo may mắn tiền bạc tháng 3/2023 khi Trăng non của Song Ngư đi qua.

Bảo Bình

Về tài lộc, Bảo Bình là 1 trong 3 cung hoàng đạo may mắn tiền bạc tháng 3/2023 khi Trăng non của Song Ngư đi qua.

 

Bảo Bình được nhiều người yêu mến bởi sự hào phóng, dễ gần và sẵn sàng chia sẻ lộc lá với những người xung quanh. Đoạn văn chiêm tinh này giúp bạn giảm bớt sự nhút nhát và tăng ham muốn kiếm tiền.

 

Là người hòa đồng và giàu lòng nhân ái nên công việc kinh doanh hay đầu tư Bảo Bình khá năng động. Mặc dù bạn rất dễ hợp tác, nhưng bạn không hề nhẹ dạ cả tin chút nào. Tính thực tế và nhanh nhạy sẽ bảo vệ chòm sao này khỏi cạm bẫy tiền bạc.

 

Bạn rất thích những điều mới mẻ và sáng tạo. Vì vậy, việc tìm kiếm và thử nghiệm các kiểu kiếm tiền mới hoặc xin làm thêm công việc bán thời gian sẽ thu hút Bảo Bình, tiền tiêu không hết.

 

Chúc mừng 4 cung hoàng đạo GIÀU kếch xù tháng 3/2023: Bảo Bình TIỀN tiêu không hết, Sư Tử lộc cứ vơi lại đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sư Tử

 

Theo chiêm tinh tháng 3/2023, nói về phương diện tài lộc thì Sư Tử khá thuận lợi khi mùa Song Ngư đang chờ đợi bạn.

 

Ngoài ra, sự trùng tụ của sao Kim và sao Thiên Vương vào ngày 8 tháng 2 năm 2023 sẽ mang đến động lực kiếm tiền cho Sư Tử.

 

Đây là thời điểm tốt để thử những cách mới để tăng thu nhập của bạn. Bạn sẵn sàng sử dụng sự sáng tạo và mong muốn đổi mới của mình để cải thiện mức lương của mình.

Hợp tác với một đối tác sẽ giúp bạn bớt bảo thủ, phá bỏ cách làm việc cũ để sử dụng một phương pháp mới có lợi hơn và hiệu quả hơn khiến tiền vào túi ào ào.

 

Chúc mừng 4 cung hoàng đạo GIÀU kếch xù tháng 3/2023: Bảo Bình TIỀN tiêu không hết, Sư Tử lộc cứ vơi lại đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Song Tử

Về tài lộc, chiêm tinh tháng 3 của Song Tử đánh giá bạn là một trong 3 cung hoàng đạo may mắn tiền bạc tháng 3/2023. Vào đầu tháng khi sao Kim đối đỉnh với sao Thiên Vương, vận trình của Song Tử cũng được kích hoạt tốt hơn.

 

Khía cạnh này kích thích nhu cầu kiếm tiền và hưởng thụ của bạn, đồng thời sao Kim cũng mang lại may mắn giúp Sư Tử có những khoản thưởng nhỏ bất ngờ.

Trí tuệ và năng lực của Song Tử được nâng cao, bạn có cơ hội kiếm thêm từ công việc phụ, đây cũng là yếu tố có lợi nhất khi sao Kim tam hợp sao Thiên Vương.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tạm biệt tháng Giêng đen đủi, ghen tị với top 3 cung hoàng đạo thành công nhất tháng 2 âm lịch

Tạm biệt tháng Giêng đen đủi, ghen tị với top 3 cung hoàng đạo thành công nhất tháng 2 âm lịch

Đây là thời điểm tốt để họ tập trung vào cuộc sống cá nhân và thử những điều mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Cung hoàng đạo Chòm sao Tử vi 12 cung hoàng đạo

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 4 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 4 giờ 56 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 5 giờ 2 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 3 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 5 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026