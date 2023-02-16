Tạm biệt tháng Giêng đen đủi, ghen tị với top 3 cung hoàng đạo thành công nhất tháng 2 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 11:11

Đây là thời điểm tốt để họ tập trung vào cuộc sống cá nhân và thử những điều mới.

Sư Tử

Tháng 2 nên được đánh dấu bằng vô số động lực và khát vọng đối với cung lửa này. Sư Tử có thể hoàn thành các mục tiêu trong công việc và đưa ra các quyết định quan trọng.

 

Tháng này cũng thuận lợi cho các mối quan hệ cá nhân của họ. Đây là một tháng tốt để thực hiện những nỗ lực đầy thách thức và thử nghiệm những cách tiếp cận mới trong công việc và tình cảm của họ.

 

Vào đầu tháng 2, ham muốn quyền lực và nổi loạn của Leo dễ dàng gây ra vấn đề trong các mối quan hệ của bạn. “Hành tinh” cầm quyền của bạn - Mặt Trời sẽ vuông góc với Sao Thiên Vương.

 

Bạn bắt buộc phải cân bằng lý trí và những điều bạn muốn, đặc biệt nếu bạn đang nghĩ đến việc đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến công việc của mình.

 

Tạm biệt tháng Giêng đen đủi, ghen tị với top 3 cung hoàng đạo thành công nhất tháng 2 âm lịch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Bình

 

Theo chiêm tinh năm 2023, chòm sao Thiên Bình nên ở trạng thái cân bằng vào tháng 2. Những người sinh ra dưới cung Thiên Bình có thể giải quyết tranh chấp và đàm phán các thỏa thuận nếu chịu lắng nghe.

 

Tình hình tài chính của chòm sao này cũng sẽ trở nên ổn định hơn trong tháng này. Tháng 2 thuận lợi cho Thiên Bình tham gia vào các vấn đề liên quan đến tiền bạc và tập trung vào việc duy trì cảm giác cân bằng trong cuộc sống của họ.

 

Gần đây, có thể bạn đã mất cảnh giác trước những biến động bất ngờ trong các mối quan hệ thân thiết và công việc của mình, nhưng Mặt Trời ở cung Bảo Bình đã truyền cảm hứng và thúc đẩy bạn sử dụng tài năng bên trong của mình.

 

Mặc dù ảnh hưởng của sao Hỏa vuông góc sao Kim có khả năng gây ra xích mích trong cuộc sống hàng ngày của bạn nhưng rồi bạn sẽ ổn thôi.

 

Tạm biệt tháng Giêng đen đủi, ghen tị với top 3 cung hoàng đạo thành công nhất tháng 2 âm lịch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hổ Cáp

Chú Bọ Cạp sẽ có một tháng rất đam mê và mãnh liệt. Cung hoàng đạo nhóm Nước này sẽ có thể hiện thực hóa những tham vọng ngông cuồng nhất của mình và có những trải nghiệm thay đổi cuộc đời.

Họ cũng sẽ có những trải nghiệm tích cực trong các mối quan hệ của mình vào tháng mới này. Đây là thời điểm tốt để họ tập trung vào cuộc sống cá nhân và thử những điều mới.

 

Mặt Trời vuông góc với sao Thiên Vương không dành cho những người yếu tim, nhưng sự căng thẳng đang hình thành giữa các mối quan hệ và mong muốn của bạn về một điều gì đó vững chắc sẽ sớm được giải quyết.

 

Trăng tròn ở cung Sư Tử trong tháng này sẽ rất quan trọng, vì nó sẽ mang lại cảm xúc cao trào, có thể gây ảnh hưởng đến sự nghiệp và các mối quan hệ của Hổ Cáp.

 

Vào khoảng giữa tháng 2, sao Thủy sẽ hợp lực với sao Diêm Vương mang lại sự mãnh liệt và tự do cho ngôi nhà giao tiếp của bạn. Đây rất có thể là kết quả của thông tin quan trọng mà bạn sẽ nhận được.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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