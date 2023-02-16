Tử vi Thứ 5 ngày 16/2/2023 của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương cẩn thận bị lừa cả tình lẫn tiền, Xử Nữ sự nghiệp như "diều gặp gió"

- Công việc: Những kinh nghiệm đúc rút được từ trước đó giúp bạn tránh được nhiều lỗi sai. Thậm chí bạn còn đưa ra được những lời khuyên hữu ích cho người khác.

- Tình cảm: Dường như bạn vẫn chưa quên được những tổn thương mà mình phải chịu đựng trong khoảng thời gian trước đó. Bạn chưa muốn mở lòng cho người khác.

- Tiền bạc: Bạn không được dư dả lắm vì đã tiêu xài quá mức tốn kém trong những ngày vừa qua. Vì vậy, hôm nay nếu không cần thiết thì đừng mở hầu bao.

Kim Ngưu

- Công việc: Nếu cứ giữ mãi suy nghĩ của mình, bạn sẽ rất dễ lâm vào ngõ cụt đấy. Bạn cần học cách tiếp cận vấn đề trên nhiều phương diện khác nhau.

- Tình cảm: Nếu muốn tránh khỏi chiếu tranh lạnh, cả bạn và người ấy đều phải học cách đặt mình vào vị trí của người khác, đừng bắt đối phương phải nghe theo mình mãi.

- Tiền bạc: Bạn không cần phải tiêu pha gì nhiều vào ngày hôm nay. Bạn có thể tiết kiệm khoản tiền này để đề phòng những bất trắc xảy ra trong tương lai.

Song Tử

- Công việc: Bạn sẵn sàng học hỏi thêm những điều mới mẻ và nhận những nhiệm vụ khó. Bạn tin rằng càng chăm chỉ và quyết tâm thì mình sẽ càng tiến bộ nhanh chóng.

- Tình cảm: Bạn biết rõ mình mong muốn điều gì ở nửa kia tương lai, vì thế mà bạn không muốn mất thời gian cho những người không phù hợp.

- Tiền bạc: Nếu tài chính dư dả, bạn có thể thưởng cho mình một món quà nào đó vì đã cố gắng suốt thời gian qua. Tinh thần được khích lệ sẽ khiến bạn cảm thấy hăng hái hơn nhiều đấy.

Cự Giải

- Công việc: Bạn không nên nghĩ mọi việc theo chiều hướng tiêu cực. Trước khi nổi giận với ai, bạn nên cân nhắc đến những vấn đề mà đối phương nói đến đã.

- Tình cảm: Nếu muốn nửa kia thấu hiểu mình, bạn cần học cách nói ra những suy nghĩ của bản thân. Cứ giấu những điều tiêu cực trong lòng, bạn sẽ chỉ thấy ngày càng nặng nề thôi.

- Tiền bạc: Bạn nên hạn chế chi tiêu nếu không muốn số tiền tiết kiệm của mình hết nhanh chóng. Hãy luôn giữ một số tiền nhất định để đề phòng những sự cố bất ngờ.

Sư Tử

- Công việc: Hãy kiểm chứng thông tin mà bạn có được trước khi đưa ra quyết định trong công việc, như vậy sẽ tránh được những nhầm lẫn và sai sót không cần thiết.

- Tình cảm: Cung hoàng đạo này không nên tin theo lời đồn thổi bên ngoài rồi lại nghi ngờ nửa kia của mình. Nếu gặp phải vấn đề gì, bạn nên trao đổi thẳng thắn với đối phương.

- Tiền bạc: Bạn cần chi tiêu có kế hoạch hơn nếu muốn nghĩ đến việc làm giàu. Đầu tư mù quáng hiếm khi đem lại cho bạn kết quả mong muốn.

Xử Nữ

Ảnh minh họa: Internet

- Công việc: Thái độ làm việc của bạn được cấp trên đánh giá rất cao. Cứ tiếp tục cố gắng, bạn sẽ dần được giao thêm những nhiệm vụ quan trọng để khẳng định vị trí.

- Tình cảm: Bạn không nên quá khắt khe với nửa kia của mình. Ai cũng có khuyết điểm riêng, bạn nên bao dung với đối phương nếu muốn tình cảm lâu dài.

- Tiền bạc: Bạn bè có thể giới thiệu cho bạn một vài cơ hội làm ăn trong ngày hôm nay, khiến túi tiền của bạn dày lên trông thấy.

Thiên Bình

- Công việc: Những hướng tư duy mới giúp bạn nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề. Bạn có thể dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công.

- Tình cảm: Khi chưa xác định rõ cảm xúc của mình, bạn không nên vội vàng đến với ai. Quá vội vàng có thể dẫn tới nhiều tổn thương và hiểu lầm trong tương lai.

- Tiền bạc: Bạn không phải chi tiêu nhiều vào ngày hôm nay, thêm nữa, bạn lại còn vừa được nhận tiền thưởng nóng nên tài chính khá dư dả.

Hổ Cáp

- Công việc: Dù mọi việc có không tiến triển theo chiều hướng bạn mong muốn đi nữa, bạn cũng không nên quá thất vọng. Bạn cần tìm ra nguyên nhân vấn đề để có cách giải quyết.

- Tình cảm: Bạn và người ấy nảy sinh nhiều bất đồng trong suy nghĩ. Hai người cần lắng nghe đối phương nhiều hơn, đừng tự cho rằng mình là người đúng.

- Tiền bạc: Bạn là người chi tiêu có kế hoạch, vì vậy mà bạn chẳng bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Bạn mua thứ gì cũng vì một mục đích cụ thể.

Nhân Mã

Ngày hôm nay, trong thời điểm Mặt Trăng tạo 1 góc 30 độ với sao Thủy, Nhân Mã trở nên cực kì thẳng thắn. Tuy nhiên, bạn cần chú ý để không làm mất lòng người khác.

- Công việc: Bạn không ngại nói ra những quan điểm của mình trước tập thể. Có thể những điều bạn suy nghĩ sẽ giúp tập thể có hướng đi mới.

- Tình cảm: Người độc thân có thể gặp được người phù hợp trong ngày hôm nay. Dù chỉ mới tiếp xúc với nhau thôi, song hai bạn đã có thể trò chuyện với nhau hàng giờ.

- Tiền bạc: Bạn không nên nóng vội đầu tư trong ngày hôm nay. Hãy chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn nếu không muốn tiền bạc đổ sông đổ bể.

Ma Kết

- Công việc: Nếu không thể tự quyết định, bạn có thể hỏi ý kiến của mọi người xung quanh. Chắc chắn sẽ có người đưa ra cho bạn gợi ý hữu ích.

- Tình cảm: Nếu không nhanh chóng tìm cách giải quyết những bất đồng ở hiện tại, mối quan hệ giữa hai bạn sẽ chẳng thể lâu bền được. Bạn không nên tiếp tục ngó lơ tình trạng hiện giờ.

- Tiền bạc: Bạn không cần phải chi tiêu quá nhiều trong ngày hôm nay. Số tiền tiết kiệm có thể để dành cho một kế hoạch nào đó lớn hơn trong tương lai.

Bảo Bình

- Công việc: Thái độ làm việc nghiêm túc và quyết tâm giúp bạn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng hơn người khác. Cấp trên đánh giá bạn rất cao.

- Tình cảm: Tính cách cởi mở và thân thiện giúp bạn nhận được sự chú ý của nhiều bạn bè khác giới. Chỉ cần bạn muốn thì việc có đôi có cặp không phải việc quá khó khăn.

- Tiền bạc: Bạn có một nguồn thu nhập ổn định và bạn luôn chi tiêu một cách vô cùng khoa học, chính nhờ vậy mà túi tiền của bạn luôn ở trong trạng thái rủng rỉnh.

Song Ngư

- Công việc: Do phát huy được tinh thần đoàn kết nên mọi việc của tập thể đều hoàn thành tốt trong ngày hôm nay. Mọi người đều cảm thấy vui mừng.

- Tình cảm: Bạn chớ nên trao trái tim cho ai đó một cách quá dễ dàng. Trước khi quyết định đến với ai, bạn cần tìm hiểu người đó rõ ràng hơn.

Tiền bạc: Bạn có một túi tiền khá rủng rỉnh trong ngày hôm nay, đó là thành quả của việc bạn đã chăm chỉ suốt một thời gian dài.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm