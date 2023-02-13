Top 3 cung hoàng đạo nữ SỐ ĐỎ NHƯ SON dễ lấy chồng giàu, được đại gia săn đón nhiều nhất!

Tâm linh - Tử vi 13/02/2023 11:17

Những cô nàng này như "thỏi nam châm" hút đại gia, họ rất dễ hài lòng với cuộc sống hiện tại nhờ tinh thần lạc quan và giản dị nên có cuộc sống sung túc sau này.

Cự Giải

Phụ nữ Cự Giải rất dễ hài lòng với cuộc sống hiện tại nhờ tinh thần lạc quan và giản dị, họ không muốn có thể sống một cuộc sống sung túc với đàn ông, tất cả những gì họ cần là một ngôi nhà ấm áp.

Nếu gặp phải kiểu con nhà giàu thích giả trai nghèo để thử lòng các cô gái, Cự Giải sẽ là một cô gái đáp ứng đủ yêu cầu của chàng đại gia, bởi nếu bạn tình cờ mua cho cô ấy một chiếc túi, cô ấy sẽ rất vui vẻ và không tham lam đòi chiếc túi đắt hơn.

Trong thời gian yêu nhau, cô ấy sẽ không chỉ chú trọng vào việc mua sắm, ăn mặc như những cô gái hám giàu khác, cô ấy sẽ lo cho người yêu chuyện ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, rất có ý tứ và cư xử đúng mực.

Ngoài ra, Cự Giải nữ tin rằng một người đàn ông có thể chịu đựng được tính cách của mình là quá đủ rồi, không cần quá quan tâm đến vật chất, cô ấy là cô gái mà đàn ông giàu có thích.

 

Top 3 cung hoàng đạo nữ SỐ ĐỎ NHƯ SON dễ lấy chồng giàu, được đại gia săn đón nhiều nhất! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sư Tử

 

Phụ nữ Sư Tử rất hào phóng, ngay cả khi họ sinh ra trong một gia đình nghèo khó thì họ vẫn rộng rãi và có tính cách khá tốt.

Chúng ta hiếm khi nhìn thấy một bạn nữ cũng Sư Tử với những thói quen của một "tiểu tư sản" keo kiệt bủn xỉn, hay chấp nhặt.

Thực ra không dễ để một người đàn ông giàu có lấy lòng một người phụ nữ Sư Tử bằng tiền, cho dù cô ấy không giàu, hay mua đồ bình dân nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh trước những món quà đắt tiền và sẽ không bị đánh bại ngay lập tức.

Con gái càng khó chinh phục, càng khí chất như Sư Tử  thì càng được các chàng trai quan tâm, đàn ông giàu có quen cưng chiều những cô gái rẻ tiền, và những cô nàng sư tử sẽ trở nên đặc biệt trong mắt đàn ông giàu có.

 

Top 3 cung hoàng đạo nữ SỐ ĐỎ NHƯ SON dễ lấy chồng giàu, được đại gia săn đón nhiều nhất! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Kim Ngưu

 

Những cô gái Kim Ngưu rất biết cách sống. Kim Ngưu bình thường có thể rất tằn tiện nhưng lại rất sẵn lòng chi tiền khi mua những thứ mình thích, sẽ không tham rẻ, cô nàng hay mạnh tay mua những đồ vật có ích với mình về lâu về dài.

Ngưu Chan có yêu cầu cao về chất lượng cuộc sống và có gu thẩm mỹ tuyệt vời nên chỉ thích hợp sống với những người giàu có.

So với những cô gái mà đàn ông giàu có từng gặp, những người mua vài bộ quần áo nhái chất lượng cao và giả vờ là người thuộc tầng lớp thượng lưu thì Kim Ngưu có sở thích quần áo rất cao cấp, họ sẽ đồ không có nhãn hiệu, hoặc mua đồ bình dân và đắt tiền.

Khả năng thẩm mỹ của Kim Ngưu cực tốt và nó đáng để trân trọng. Chòm sao này không bao giờ mang tiếng "phèn", một là nghèo nhưng giản dị, hai là giàu và sang chảnh, không có kiểu nghèo nhưng học đòi làm sang khiến đại gia rất có thiện cảm với Ngưu.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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