Ăn vía PHẬT BÀ làm ăn cực VƯỢNG, top 3 con giáp đầu tháng 2 âm lịch "đỏ hết phần thiên hạ" chuyện đại sự trót lọt như ý

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 11:17

Nhị Hợp che chở, 3 con giáp này không gặp phải khó khăn gì trong công việc vào ngày hôm nay, đầu tháng đã đón thêm nhiều tin vui trong công việc, gia đạo về tay.

Tuổi Thìn

Ăn vía PHẬT BÀ làm ăn cực VƯỢNG, top 3 con giáp đầu tháng 2 âm lịch 'đỏ hết phần thiên hạ' chuyện đại sự trót lọt như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhị Hợp che chở, người tuổi Thìn không gặp phải khó khăn gì trong công việc vào ngày hôm nay, đầu tháng đã đón thêm nhiều tin vui trong công việc, gia đạo về tay.

Thìn là con giáp chất phác lương thiện, hào phóng, hay được tổ nghề nâng đỡ nên tốc độ tiến bộ tất nhiên sẽ không chậm, hơn nữa còn có cát tinh phù trợ nên đầu tháng 2 âm này không lo hao tài, xui rủi.

Người tuổi này không bao giờ giả tạo, làm việc gì cũng nghiêm túc và siêng năng, thời gian tới, sự nghiệp của bạn sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp hơn mong đợi, trời không phụ lòng người có công.

Khuyên bạn đầu tháng nên đi chùa dâng hoa cúng phật, làm việc thiện dù nhỏ hay lớn cũng được, trời Phật sẽ chứng giám cho lòng thành của bạn giúp bạn tai qua nạn khỏi trong tháng mới.

Tuổi Thân

Ăn vía PHẬT BÀ làm ăn cực VƯỢNG, top 3 con giáp đầu tháng 2 âm lịch 'đỏ hết phần thiên hạ' chuyện đại sự trót lọt như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Được Tam Hội giúp sức, người tuổi Thân có thể hiện thực hóa được những mục tiêu đặt ra từ trước đó của mình, vinh dự góp mặt vào top những con giáp may mắn đầu tháng 2 âm lịch 2023.

Tinh tú của tuổi Thân đang tỏa sáng, vận rủi tan biến. Đầu tháng mới âm lịch, vận may của chú khỉ sẽ dần phất lên, mọi rắc rối tan biến, tài lộc tăng tiến, công danh, sự nghiệp thăng tiến, rước lộc vào nhà.

Bạn có tính tình dễ gần, có thể quán xuyến mọi việc trong cuộc sống từ gia đình cho đến công việc, đa tài vô cùng khiến ai cũng phải trầm trồ, chẳng qua là bạn không thích khoe khoa, nói khoác, vì thế nên cũng có nhiều người kính nể bạn.

 

Tuổi Hợi

Ăn vía PHẬT BÀ làm ăn cực VƯỢNG, top 3 con giáp đầu tháng 2 âm lịch 'đỏ hết phần thiên hạ' chuyện đại sự trót lọt như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan ban phúc, người tuổi Hợi có thể được giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại ngay từ đầu tháng, công việc cũng suôn sẻ hơn mọi ngày, đầu xuôi đuôi lọt.

Chờ đến ngày mùng 1 âm, sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ suôn sẻ hơn, nếu được cấp trên ghi nhận thì cuộc sống viên mãn hơn, bạn sẽ cố gắng hết sức để đạt được những điều mình muốn làm từ lâu.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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