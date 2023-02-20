Mùng 1 đầu tháng đặt đúng 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ để tài lộc ào ào vào cửa

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 11:14

Vậy cách đặt 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ theo văn hóa truyền thống như thế nào là phù hợp?

Cho dù không gian thờ tự lớn hay nhỏ, được sắp xếp ra sao thì gia chủ cũng đều phải chú ý tới vị trí và cách đặt 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ sao cho phù hợp và đúng phong thủy nhất.

 

Chúng ta nên thay hũ gạo muối nước thường xuyên vì bàn thờ rất dễ bị bụi bẩn. Việc luôn giữ sạch sẽ giúp đem lại nhiều điều may mắn hơn cho gia đình.

 

Khi thờ cúng vật phẩm gạo muối nước trên bàn thờ, thời điểm thích hợp nhất để thay mới các hũ này là khoảng 2 -3 tuần hoặc 1 tháng một lần là tốt nhất.

 

Đối với hũ gạo thì gia chủ có thể lấy gạo cũ đổ vào thùng gạo ăn, hoặc gia chủ cũng có thể đổ 1 nửa gạo và muối ra sau đó đổ thêm gạo, muối mới vào chóe thờ.

 

Tuyệt đối không được đổ hết đi vì đó là tài lộc của gia tiên cho con cháu hưởng. Đổ hết đi coi như là “đổ hết” tài lộc, may mắn.

 

Vị trí đặt hũ gạo muối nước:

 

Mùng 1 đầu tháng đặt đúng 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ để tài lộc ào ào vào cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Gia chủ có thể sắp xếp 3 hũ gạo muối nước thành hình hàng ngang hoặc hình tam giác. Theo thứ tự sắp xếp thì hũ nước sẽ ở chính giữa và 2 hũ gạo muối sẽ ở 2 bên.

 

Về vị trí đặt 3 hũ gạo muối nước, gia chủ nên đặt phía trước bát hương và sau mâm bồng. Mỗi chóe thờ cách nhau khoảng 5 – 8cm.

 

Còn vị trí đặt của 3 hũ gạo muối nước này ở đâu trên bàn thờ thì còn phụ thuộc vào không gian rộng hay hẹp, kích thước bàn thờ lớn hay nhỏ của mỗi gia đình. Và quan trọng loại bàn thờ đó là gì, mà có các cách đặt khác nhau.

 

Cách đặt với từng loại bàn thờ:

 

Mùng 1 đầu tháng đặt đúng 3 hũ gạo muối nước trên bàn thờ để tài lộc ào ào vào cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Đối với bàn thờ gia tiên: Đặt 3 hũ gạo muối nước hoặc 1 cặp muối gạo thôi là đủ. Bạn có thể đặt 2 – 3 hũ ở phía trước bát hương.

 

Nếu có 2 hũ thì một hũ đựng gạo và một hũ đựng muối, hoặc một hũ đựng nước và một hũ đựng muối. Chúng được đặt sau mâm ngũ quả và trước bát hương theo hàng ngang.

 

Đối với ban thờ Thần Tài Thổ Địa: Hũ gạo muối nước được đặt sau bát hương. Nằm ở giữa hai ông Thần Tài và thổ Địa. Xếp theo hình tam giác.

 

Đối với bàn thờ Phật: Chỉ cần đặt một hũ nước sạch để thể hiện sự thanh tịnh là đủ.

 

Đối với những nhà có không gian nhỏ hẹp hoặc bàn thờ quá bé thì đặt cả ba hũ gạo muối nước sẽ chiếm nhiều diện tích thì có thể đặt mỗi hũ muối và gạo thôi cũng được.

 

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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