Mùng 1 nên ăn gì cho đỏ cả tháng?

Ăn những món này vào ngày mùng 1 đầu tháng để vận đỏ như son suốt tháng.
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1. Xôi gấc
Mùng 1 đầu tháng, xôi gấc là lựa chọn hoàn hảo nhất cho mâm cúng gia tiên, Thần Phật cũng như trong mâm cơm gia đình.
Màu đỏ biểu hiện cho sự may mắn, thịnh vượng, tài Nhiều gia đình còn lựa chọn xôi gấc để thắp hương ngày mùng 1 vì đây là món ăn chay tịnh và mang ý nghĩa tốt lành.
2. Thịt gà
Thịt gà là món ăn quen thuộc của mọi nhà trong mọi bữa tiệc. Nó sẽ là món ăn khá lý tưởng cho gia đình bạn dịp đầu tháng. Bởi màu vàng óng của gà tượng trưng cho sự giàu có, phú quý.
3. Trái cây có sắc đỏ hoặc hồng
Ngoài những món ăn mặn, các loại trái cây có màu sắc đỏ hồng như dưa hấu, thanh long, quả hồng,... sẽ mang lại may mắn.
Ngoài ra, theo quan niệm của ông bà xưa, những hạt “cát” trong quả dưa đồng âm với từ “cát” trong tiếng Hán có nghĩa là tốt lành.
*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!