Ai 'vận đen' mặc kệ: 3 con giáp tiền tài đỏ thắm, làm 1 được 10, 'ăn lộc to' trong 3 tháng tới

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu thường là người chăm chỉ, độc lập. Họ không ngừng phấn đấu vươn lên, có nhiều ước mơ, hoài bão.

Thời gian gần đây, công việc của con giáp tuổi Sửu ít nhiều gặp trục trặc. Những người làm công ăn lương có thể được giao nhiệm vụ khó nhằn. Trong khi đó những người làm kinh doanh có thể sẽ không gặp may.

Người tuổi này mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, kiên định theo đuổi mục tiêu. Đó cũng là bí quyết giúp con giáp thành công dù xuất phát điểm thấp.

Khoảng nửa tháng nữa, tài lộc của con giáp tuổi Sửu dồi dào hơn trước. Người tuổi này gặp may mắn hơn trong công việc. Được quý nhân phù trợ, người tuổi này phát huy năng lực, mạnh dạn hơn trong công việc.

Trong công việc kinh doanh, người tuổi này gặp được nhiều khách hàng tiềm năng, chốt được nhiều đơn hàng hơn trước. Nhận được nhiều cơ hội và tài lộc, con giáp này kiếm tiền về đầy túi.

Tài lộc của con giáp tuổi Sửu dồi dào hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu khí chất lớn, có nhiều năng lượng tích cực.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu công việc cần đi lại nhiều, bạn thường xuyên công tác xa nhà.

Tình duyên: Tình cảm của bạn và người yêu cùng chí hướng, cùng công việc giúp cả hai phát triển rất tốt.

Tài lộc: Tài sản sở hữu nhiều chứng khoán và bất động sản có giá trị.

Sức khỏe: Ngủ cần chỉnh lại tư thế phù hợp, tránh cong vẹo cột sống.

Tài sản sở hữu nhiều chứng khoán và bất động sản có giá trị - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi nhờ Bán Hợp cục nâng đỡ nên thăng tiến rộng mở. Ngày này nếu đang trong quá trình cạnh tranh chức vị hay đảm nhận nhiệm vụ quan trọng, con giáp này sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn.

Song, trong quá trình cạnh tranh, bạn nên giữ thái độ khiêm tốn, chớ tỏ ra tự kiêu hay quá tự tin vào mình mà đánh giá thấp đối thủ. Bạn sẽ không thể lường trước hết tiềm năng của người khác tới đâu khi gặp vấn đề liên quan tới lợi ích cá nhân. Hãy luôn thận trọng để bảo vệ mình.

Đối với chuyện tình cảm, khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, bạn có thể tham khảo ý kiến của người ngoài để tìm cách hóa giải xung đột nhưng đừng để những quan điểm đó tác động quá nhiều đến mối quan hệ của mình và người ấy kẻo gây phản tác dụng.

Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mùi nhờ Bán Hợp cục nâng đỡ nên thăng tiến rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!