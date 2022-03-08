99 ngày tới là thời điểm "hốt vàng hốt bạc", 3 con giáp uống no lộc trời: Tài vận thăng thiên, tình duyên nở rộ, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 08/03/2022 08:12

99 ngày tới chính là thời điểm hốt vàng hốt bạc của 3 con giáp này, nhờ có Thực Thần phù trợ, bạn sẽ gặp nhiều điều may mắn trong chuyện làm ăn buôn bán.

Tuổi Dần

99 ngày tới Dần có sao Thái Dương chiếu mệnh nên vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Con đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ nên bạn làm gì cũng thuận lợi. Người làm công có thể được thăng chức, tăng lương.

Thời điểm này Dần có quý nhân giúp đỡ nên cũng không còn lo sợ chông gai phía trước. Chỉ cần Dần phát huy tốt năng lực của bản thân thì sẽ giành được những điều mình muốn. 

Về tài lộc, các nguồn thu tăng lên đáng kể. Dần có cơ hội kiếm tiền từ giữa tuần, nâng cao thu nhập.

 

Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu khả quan dành cho người độc thân. Tham gia các hoạt động tập thể sẽ giúp bạn mở rộng mối quan hệ của mình.

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tính cách nghiêm túc và ít nói. Trong cuộc sống hàng ngày, họ luôn có nhiều ý tưởng đồng thời cũng là người đặc biệt đáng tin cậy.

99 ngày tới, con giáp tuổi Thìn sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ và trong đó có quý nhân lại trở thành người yêu của họ.

99 ngày tới là thời điểm 'hốt vàng hốt bạc', 3 con giáp uống no lộc trời: Tài vận thăng thiên, tình duyên nở rộ, đếm tiền sái tay - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tâm trạng hạnh phúc, lại được người yêu giúp đỡ, mọi việc của con giáp tuổi Thìn ngày càng suôn sẻ, kiếm tiền với hiệu quả phi thường, cuộc sống tràn ngập niềm vui.

Năm 2022 là một năm may mắn với các con giáp này, thay đổi bắt đầu ngay từ giờ khắc Giao thừa. Hạnh phúc ngay trước mắt bạn!

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có đầu óc thông minh và khả năng giao tiếp khéo léo, chính vì vậy mà bản mệnh có thể xây dựng được những mối quan hệ rất giá trị và biết sử dụng những mối quan hệ ấy khi cần thiết.

 

99 ngày tới chính là thời điểm hốt vàng hốt bạc của bạn. Nhờ có Thực Thần phù trợ, bạn sẽ gặp nhiều điều may mắn trong chuyện làm ăn buôn bán. Bản mệnh có thể tìm được những cơ hội đầu tư xứng đáng, nhận được lãi lời ngay từ khi mới bắt đầu.

Còn nếu là công ăn lương, con giáp phát tài 99 ngày tới này cũng không cần phải sốt ruột bởi có người thân hoặc bạn bè sẽ mang tới cơ hội làm thêm cho bạn. Nhờ những công việc này mà bạn có thể thu được một khoản tiền lời kha khá, dư dả tiêu xài trong dịp Trung thu.

Tuy nhiên, dù có dư dả đến đâu thì bạn cũng cần phải kiểm soát thói quen tiêu pha của mình, chú ý không nên chi tiêu bạt mạng kẻo làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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