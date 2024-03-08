9 ngày liên tiếp (8/3-18/3), 3 con giáp tiền vàng ngập túi, chạm đỉnh giàu sang, tương lai không ai nghèo

Tử vi 9 ngày liên tiếp (8/3-18/3) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ thích cảm giác trải nghiệm công việc.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ tận dụng tình thần lãnh đạo và quyết đoán để đưa ra những quyết định quan trọng

Tài lộc: Về mặt tài chính, hình thức có thể có những cơ hội đầu tư tích cực khi bạn chăm chú làm việc.

Sức khoẻ: Duy trì lịch trình ngủ đều đặn và thực hiện các hoạt động thể dục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn là con giáp hiền lành trung thực luôn giữ chữ tín trong cuộc sống. Đặc biệt, người tuổi Mùi thường làm việc chăm chỉ, tuy nhiên tuổi trẻ lại không bao giờ tiết kiệm được tiền bạc, những người tuổi Mùi có thể học hỏi được điều gì, làm thế nào để tiết kiệm tiền là thủ thuật của trung chuyển. Khi còn trẻ, hầu hết họ đều tin tưởng so sánh bản thân, đồng thời cũng nảy sinh tính khí đanh đá, đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền.

Thưo tửi vi, người tuổi Mùi càng lớn tuổi, những người tuổi Mùi càng chăm chỉ thì con đường họ đi càng ngày càng viên mãn rủng rỉnh thành công hơn người. Đặc biệt, những người tuổi Mùi chính là con giáp có đường công danh hanh thông thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thời gian này mang đến những tin vui về vận trình tài lộc cho tuổi Thân. Tài vận tăng tiến, bản mệnh có nguồn thu nhập ổn định, không cần phải lo lắng gì nhiều đến chuyện tiền bạc. Sự nghiệp cũng trên đà thăng tiến, con giáp này có nhiều cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.

Tuy nhiên hôm nay tuổi Thân gặp phải cục diện Hợi Thân tương hại, nhiều vấn đề phát sinh cùng lúc chẳng kịp trở tay. Con giáp này dễ cảm thấy tổn thương vì chuyện tình cảm không như ý. Bản mệnh cứ ngỡ rằng mình đang sống trong hạnh phúc nhưng thực ra chỉ là đang trốn tránh việc đối diện với vấn đề.

Tất cả dường như chỉ là ảo tưởng đơn phương từ phía con giáp này, điều này quả là một cú sốc không nhỏ. Hôm nay, Hỷ thần ở hướng chính Nam, nếu thực sự muốn hàn gắn mối quan hệ thì hãy chọn một chuyến đi về hướng này. Điều này sẽ mang đến may mắn cho chuyện tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.