Tử vi ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024: Sửu vàng bạc đầy tay, Tỵ tiền của đấy túi, Dần chính thức đổi đời

Tâm linh - Tử vi 08/03/2024 13:05

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống giàu sang sung sướng.

Tuổi Sửu 

Tử vi thứ Bảy 9/3/2024 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tích cực trong công việc.  

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu là tập trung vào nhiệm vụ cụ thể và kiểm soát tình hình để đạt được mục tiêu chung.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn luôn dành thêm thời gian để tận hưởng những khoảnh khắc đẹp bên nhau. 

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài lộc nên kiểm soát chi tiêu và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đầu tư

Sức khoẻ: Đối mặt với căng thẳng bằng cách thực hiện các hoạt động giải trí và thư giãn.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024: Sửu vàng bạc đầy tay, Tỵ tiền của đấy túi, Dần chính thức đổi đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Sở hữu tinh thần ham học hỏi, ưa mạo hiểm và khôn khéo trong cách cư xử, người tuổi Tỵ đi đến đâu, làm việc gì cũng được mọi người xung quanh yêu mến. Khi gặp khó khăn, con giáp này bình tĩnh, tự tin và dũng cảm đón nhận những điều không vui để có thêm kinh nghiệm sau này.

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tỵ làm công ăn lương sẽ nhận được một lời  mời làm việc mới hoặc cơ hội tham gia dự án tiềm năng. Nếu biết cách nắm bắt cơ hội và tận dụng tốt các ưu điểm của bản thân, họ chắc chắn sẽ có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh trong thời gian tới. Không những vậy, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những bước tiến quan trọng và ổn định hơn.

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024: Sửu vàng bạc đầy tay, Tỵ tiền của đấy túi, Dần chính thức đổi đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy 9/3/2024, tuổi Dần có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, nhờ đó mà nhận được sự công nhận của cấp trên, tạo đà phát triển thuận lợi. Ngũ hành tương sinh còn mang đến cho bản mệnh một thể chất tuyệt vời để thoải mái theo đuổi những mục tiêu của mình.

Ngày mới hôm nay lục hợp xuất hiện còn là dấu hiệu thuận lợi để tuổi Dần hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt từ trước của mình. Con giáp này đã có gia đình hay đã có nửa kia, tình cảm suôn sẻ hơn hẳn giúp bản mệnh cảm thấy luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thêm động lực cố gắng trong công việc.

Cũng trong ngày nhân duyên hài hòa này, người độc thân được tạo điều kiện để tăng cơ hội tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Tuổi Dần hoàn toàn có thể thoát khỏi cảnh cô đơn hay tủi thân trong những ngày lễ như này nếu chịu mở lòng đón nhận tình yêu.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Hợi

Tử vi ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024: Sửu vàng bạc đầy tay, Tỵ tiền của đấy túi, Dần chính thức đổi đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

9 ngày liên tiếp (8/3-18/3), 3 con giáp may mắn phát tài, có căn phú quý, tài vận bừng sáng, ung dung vẫn giàu

9 ngày liên tiếp (8/3-18/3), 3 con giáp may mắn phát tài, có căn phú quý, tài vận bừng sáng, ung dung vẫn giàu

Theo tử vi dự đoán, 2 con giáp sau ngồi không cũng có lộc to, ngày càng thăng hoa viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 56 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Sao quốc tế 2 giờ 1 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp nhờ trúng số độc đắc, tài lộc tăng gấp 10 lần, công việc kiếm tiền nhiều vô kể

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển