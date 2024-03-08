Tử vi ngày mai, thứ Bảy 9/3/2024: Sửu vàng bạc đầy tay, Tỵ tiền của đấy túi, Dần chính thức đổi đời

Tử vi thứ Bảy 9/3/2024 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tích cực trong công việc.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu là tập trung vào nhiệm vụ cụ thể và kiểm soát tình hình để đạt được mục tiêu chung.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tài lộc nên kiểm soát chi tiêu và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đầu tư

Sức khoẻ: Đối mặt với căng thẳng bằng cách thực hiện các hoạt động giải trí và thư giãn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sở hữu tinh thần ham học hỏi, ưa mạo hiểm và khôn khéo trong cách cư xử, người tuổi Tỵ đi đến đâu, làm việc gì cũng được mọi người xung quanh yêu mến. Khi gặp khó khăn, con giáp này bình tĩnh, tự tin và dũng cảm đón nhận những điều không vui để có thêm kinh nghiệm sau này.

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tỵ làm công ăn lương sẽ nhận được một lời mời làm việc mới hoặc cơ hội tham gia dự án tiềm năng. Nếu biết cách nắm bắt cơ hội và tận dụng tốt các ưu điểm của bản thân, họ chắc chắn sẽ có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh trong thời gian tới. Không những vậy, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những bước tiến quan trọng và ổn định hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy 9/3/2024, tuổi Dần có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, nhờ đó mà nhận được sự công nhận của cấp trên, tạo đà phát triển thuận lợi. Ngũ hành tương sinh còn mang đến cho bản mệnh một thể chất tuyệt vời để thoải mái theo đuổi những mục tiêu của mình.

Ngày mới hôm nay lục hợp xuất hiện còn là dấu hiệu thuận lợi để tuổi Dần hàn gắn các mối quan hệ rạn nứt từ trước của mình. Con giáp này đã có gia đình hay đã có nửa kia, tình cảm suôn sẻ hơn hẳn giúp bản mệnh cảm thấy luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thêm động lực cố gắng trong công việc.

Cũng trong ngày nhân duyên hài hòa này, người độc thân được tạo điều kiện để tăng cơ hội tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình. Tuổi Dần hoàn toàn có thể thoát khỏi cảnh cô đơn hay tủi thân trong những ngày lễ như này nếu chịu mở lòng đón nhận tình yêu.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.