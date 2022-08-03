8 ngày liên tiếp (4/8 - 11/8): Trời phật thương, Bồ tát phù hộ, chỉ 2 con giáp ôm lộc về nhà, hoan hỉ đón vận may lớn, đỏ bạc đỏ cả tình

Tâm linh - Tử vi 03/08/2022 19:54

Tử vi dự đoán, 2 con giáp dưới đây sẽ được trời phật thương, gặp may gặp mắn, công danh thành đạt.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu do được cát tinh phù trợ nên mọi điều xui xẻo, khúc mắc trong công việc, tài vận, sự nghiệp, tình cảm đều được giải quyết ổn thỏa thời gian cuối năm 2022.

8 ngày liên tiếp (4/8 - 11/8), Cát tinh phù hộ nên tài vận của người tuổi Sửu khởi sắc bừng bừng, việc kiếm tiền chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Ngoài ra, công việc cũng có bước tiến lớn, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của sự nghiệp trong tương lai.

8 ngày liên tiếp (4/8 - 11/8): Trời phật thương, Bồ tát phù hộ, chỉ 2 con giáp ôm lộc về nhà, hoan hỉ đón vận may lớn, đỏ bạc đỏ cả tình - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi có trí tuệ xúc cảm cao và rất biết suy xét. Trong cuộc sống, khi mắc sai sót, người tuổi này luôn chủ động nhận lỗi. Họ mang tinh thần cầu thị, cầu tiến, sẵn sàng lắng nghe ý kiến góp ý để dần hoàn thiện bản thân.

Con giáp tuổi này rất được lòng quý nhân. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ dễ gặp được quý nhân phù trợ.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết 8 ngày liên tiếp (4/8 - 11/8) những người tuổi Mão rất điềm đạm, ít nói và rất đáng tin cậy. Độ tin cậy của họ thể hiện ở nhiều khía cạnh.

Điểm rõ nhất là họ có thể chịu trách nhiệm với những người xung quanh. Họ luôn có thể thực hiện những gì mình nói và đó không phải là sự khoe khoang của mình, nên mọi người đều tin tưởng.

8 ngày liên tiếp (4/8 - 11/8): Trời phật thương, Bồ tát phù hộ, chỉ 2 con giáp ôm lộc về nhà, hoan hỉ đón vận may lớn, đỏ bạc đỏ cả tình - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Với người tuổi Mão dù họ kinh doanh ngành nghề gì thì đều có sự phát triển tốt. Họ không thiếu tiền, có quý nhân phù trợ hơn nhiều người. Họ đã bước sang mùa đầy tài lộc ngày càng vượng phát.

Họ hoàn toàn có thể chịu được áp lực của thực tại, cuộc sống ngày càng phong phú, gia đình ngày càng viên mãn, mọi thứ ngày càng tốt đẹp.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Thứ 5, thứ 6 (4, 5/8): Thần tài ngự trên két, tiền đè sấp mặt, 3 con giáp phú quý ngập nhà, phát tài cực lớn, đổi đời giàu sang khét tiếng

Thứ 5, thứ 6 (4, 5/8): Thần tài ngự trên két, tiền đè sấp mặt, 3 con giáp phú quý ngập nhà, phát tài cực lớn, đổi đời giàu sang khét tiếng

Tử vi 12 con giáp dự đoán, thứ 5, thứ 6 tuần này, có 3 con giáp đón thần tài, gặp may mắn, được quý nhân dẫn đường, đại cát đại lợi.

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