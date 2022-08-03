Tính cách tuổi Mão luôn biết thấu hiểu lòng người chỉ qua những ánh nhìn đầu tiên. Tuổi Mão biết cách đánh vào tâm lý người khác một cách thuần thục, vì thế, những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán sẽ rất hợp với con giáp này.

14h ngày thứ 5 (4/8), nhờ có thần tài giúp đỡ mà sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ có thêm một hướng phát triển mới.

Ngoài ra, tuổi Mão còn có tính cách lạc quan trong bất kỳ việc gì xảy ra trong cuộc sống. Họ bình tâm với những thứ xung quanh và không bị ảnh hưởng bởi các cảm xúc tiêu cực xảy đến. Dù cho thế nào, sự nghiệp của tuổi Mão vẫn ngày một thăng tiến bởi các tài năng đặc biệt nhất.

Trong tháng này, tuổi Mão nên tận dụng tất cả các mối quan hệ của mình từ trước đến nay để kêu gọi họ hỗ trợ. Hãy chú tâm nhất có thể để công việc đạt được thành công nhất, đây sẽ là một bước tiến mới sau những ngày dài nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo rằng, 14h ngày thứ 5 (4/8), người tuổi Thìn không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn có vận khí cực tốt. Tuổi Thìn có sự giúp đỡ của quý nhân nên con đường tài lộc, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ảnh minh họa

Quý nhân không chỉ giúp tuổi Thìn tìm ra nhiều con đường kiếm tiền hơn mà còn trực tiếp ra tay giúp đỡ. Tuổi Thìn còn nhận thêm nhiều cơ hội mở rộng quan hệ, tìm được người có cùng chí hướng, đối tác chung lý tưởng để phát triển sự nghiệp, kiếm về nguồn lợi nhuận lớn hơn trong tương lai.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tốt bụng, vị tha và nhân hậu. Người tuổi này tuy xuất phát điểm bình dân nhưng họ luôn nỗ lực vươn lên.

Họ luôn cố gắng làm việc chăm chỉ để có tương lai tốt đẹp hơn. Chính bởi vậy nên con giáp này dù tuổi trẻ nghèo khó, đến trung tuổi cũng đổi vận giàu sang.

Ảnh minh họa

14h ngày thứ 5 (4/8), người tuổi Sửu có vận quý nhân vượng. Người tuổi này dần giải quyết những khó khăn trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương dễ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc. Không những thế, họ còn tìm được công việc làm thêm để kiếm thêm thu nhập.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo