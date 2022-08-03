Thứ 5, thứ 6 (4, 5/8): Thần tài ngự trên két, tiền đè sấp mặt, 3 con giáp phú quý ngập nhà, phát tài cực lớn, đổi đời giàu sang khét tiếng

Người tuổi Thìn vốn có chủ kiến độc đáo, có tinh thần tích cực, có chí tiến thủ mạnh mẽ trong công việc, dám nghĩ dám làm.

Bên cạnh đó, vận đào hoa rực sáng cũng giúp cho người tuổi Thìn tạo dựng thêm được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển của bản thân.

Thứ 5, thứ 6 tuần này, Thìn được thần may mắn phù hộ, vận may mắn ập đến, lại được quý nhân phù trợ nên con giáp này có thể gặp hung hóa cát, biến nguy thành cơ, mọi việc trở nên thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bẩm sinh là người điềm tĩnh, cơ trí. Bình thường, họ có thể nghĩ đến những con đường, những giải pháp mà ít người nghĩ tới, tạo nên hiệu suất công việc cao.

Thứ 5, thứ 6 tuần này, tuổi Sửu được ngôi sao may mắn "Thiên uy" chiếu sáng, sự nghiệp không ngừng phất lên, chuyện kinh doanh làm ăn hay đầu tư đều có lời lãi, kết quả.

Ảnh minh họa

Cụ thể hơn, nhờ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, không chỉ đường tài vận của tuổi Sửu ngày một hanh thông mà bước chân ra cửa cũng có thể gặp được quý nhân. Sự nghiệp, công danh có bước tiến mạnh mẽ, công việc thuận lợi không gì sánh được, cầu tài có tài, cầu tiền có tiền.

Khoảng thời gian này, nếu như tuổi Sửu có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà.

Tuổi Thân

Trong 12 con giáp, người tuổi Thân có sự nhạy bén nhất về các con số. Chỉ cần nhìn thấy tiền, họ sẽ thấy vô cùng hào hứng và tràn đầy ý chí quyết tâm để nắm được nó trong tay. Cá tính này khiến họ không ngừng học tập ngay từ khi còn trẻ và tích lũy nhiều kinh nghiệm để thành công trong việc kinh doanh sau này.

Ảnh minh họa

Tử vi 12 con giáp chỉ rõ, thứ 5, thứ 6 tuần này, người tuổi Thân có thể bình tĩnh để đánh giá tình hình kinh doanh một cách khoa học và cẩn trọng trong từng đường đi nước bước nên ít khi bị thất bại hoặc thua lỗ. Không những thế con giáp may mắn còn có cơ hội ngàn vàng buôn may bán đắt, đã đầu tư là sinh lời lớn, giàu sang không ai sánh bằng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.