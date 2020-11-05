7 thứ không nên đặt gần giường bà đẻ kẻo hại cả mẹ lẫn con

Tâm linh - Tử vi 05/11/2020 12:17

Việc để giường bà đẻ gần bàn thờ là vừa phạm phải phong thủy, vừa gây ảnh hưởng tới sức khỏe mẹ và bé vì ngột ngạt mùi nhang khói, đèn dầu.

Bàn thờ, nhang khói, đèn dầu

Phòng dành riêng cho bà đẻ tuyệt đối không nên đặt quá gần bàn thờ, hoặc gần nơi có thắp nhang, đèn dầu, nến… Bởi mùi dầu hỏa rất độc, bà đẻ và trẻ sơ sinh ở trong phòng kín hít vào sẽ dẫn tới đau đầu, khó thở.

Hơn nữa, khi dầu hỏa cháy còn khiến lượng oxi trong phòng giảm nhanh, bé sơ sinh khó chịu sẽ khóc quấy suốt đêm. Tốt nhất, trong các trường hợp bất đắc dĩ như mất điện, mẹ cũng chỉ nên dùng đèn pin, hoặc đèn tích điện…

7 thứ không nên đặt gần giường bà đẻ kẻo hại cả mẹ lẫn con - Ảnh 1

Quá nhiều chăn gối to

Đặt quá nhiều chăn gối to trên giường không chỉ chiếm mất diện tích nằm khá lớn của mẹ và bé mà nó còn tiềm ẩn nguy cơ gây ngạt cho bé, rất nguy hiểm

Điện thoại di động

Sóng wifi và các bức xạ điện thoại tuy không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng có ảnh hưởng rất xấu đến não trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đó là lý do ngay từ lúc bầu bí, bác sĩ đã dặn mẹ nên hạn chế dùng điện thoại.

Một số nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra rằng nếu để điện thoại di động gần não trẻ nhỏ trong khoảng thời gian dài sẽ khiến bé có xu hướng mắc bệnh thần kinh, chậm nói, rối loạn ngôn ngữ, tự kỷ...

Vì thế nếu muốn sinh con ra khỏe mạnh, phát triển đồng đều, mẹ nên tránh xa chiếc điện thoại, không để các thiết bị điện tử gần giường để tránh ảnh hưởng đến não bộ của con.

Bình hoa, chậu hoa

Ban đêm, cây hoa hút oxi và thải ra khí CO2,. Nếu mẹ và bé ngủ lâu trong môi trường thiếu oxi sẽ khó đi vào giấc ngủ sâu, gây ra mệt mỏi dai dẳng. Ngoài ra, phấn hoa và mùi thơm của một số loài hoa tỏa ra cũng không thực sự tốt cho bà đẻ và con trẻ. Ngoài ra, có nhiều trẻ còn bị dị ứng phấn hoa, cực nguy hiểm.

Đồng hồ báo thức, chuông gió

Sau sinh, cơ địa của hai mẹ con lúc này đang vô cùng yếu. Nếu thường xuyên bị đồng hồ báo thức hay tiếng chuông gió làm giật mình tỉnh giấc sẽ dễ dẫn đến căng thẳng mãn tính, huyết áp cao, giảm chất lượng giấc ngủ và ức chế thần kinh. Mặt khác, trẻ sơ sinh khi bị tỉnh giấc giữa chừng sẽ gắt ngủ, khó mà ru ngủ trở lại khiến mẹ tốn công dỗ dành, mất ngủ theo.

7 thứ không nên đặt gần giường bà đẻ kẻo hại cả mẹ lẫn con - Ảnh 2

Đèn ngủ

Hầu hết các bà mẹ có thói quen đều bật đèn ngủ vào ban đêm khi con ngủ. Tuy nhiên đây là một thói quen hết sức tai hại. Bức xạ phát ra từ đèn ngủ hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của cơ thể cũng như não bộ của em bé.

Bật đèn ngủ cũng khiến em bé khó ngủ, ngủ không được ngủ sâu giấc và hay quấy khóc. Vì vậy, mẹ không nên đặt đèn ngủ bên cạnh giường ngủ hoặc gần chỗ nằm ngủ của em bé.

than

Đến giờ nhiều mẹ vẫn cứ tưởng để lò than dưới gầm giường hoặc bên cạnh giường của bà đẻ là tốt, giúp hai mẹ con không bị lạnh, đỡ bệnh vặt. Thế nhưng, sự thực, các bác sĩ chỉ ra rằng việc làm này hoàn toàn không có căn cứ khoa học, mà ngược lại, lò bếp than tỏa ra khí CO2 làm ảnh hưởng đến hệ hô hấp của bé sơ sinh.

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