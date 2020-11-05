Đúng 9h sáng mai (6/11): 3 con giáp mở mắt đã được THẦN TÀI PHÁT LỘC, tiền đẻ ra tiền, giàu sang chạm đỉnh!

Tâm linh - Tử vi 05/11/2020 07:12

Tử vi tháng 11/2020 chỉ rõ, nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này bạn sẽ giàu sau một đêm, mới ngủ dậy đã có thần tài dúi tiền vào tay, đếm mãi không hết.

Nhờ được cát tinh soi chiếu, tài tinh đeo bám 3 con giáp may mắn này hãy may túi 3 gang để chứa tiền, từ đây đến cuối năm ngập trong phú quý, đếm tiền kiệt sức. 

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Thần tài dúi tiền vào tay, cát tinh chiếu cố nồng hậu nên không chỉ hôm nay mà càng về cuối năm Mão càng phát tài phát lộc, phú quý sang giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là con giáp thiện lương, chân thành và sống tình cảm nên Mão đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Đặc biệt, nhờ sống không toan tính, chưa bao giờ dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại ai, không dùng sự xấu xa để đáp trả tiểu nhân nên Mão tích được nhiều công đức, bề trên lúc nào cũng theo sát.

Số trời đã định, chỉ cần bước vào ngày 6/11 con giáp giàu có này sẽ ôm hết lộc lá trong thiên hạ vào nhà. Thần tài dúi tiền vào tay, cát tinh chiếu cố nồng hậu nên không chỉ hôm nay mà càng về cuối năm Mão càng phát tài phát lộc, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa, đuổi cũng không đi. 

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Đây chính là thời hoàng kim để bạn làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền tỷ nối đuôi nhau chui vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, tiền tài bủa vây chính là phúc lộc trời cho người tuổi Sửu trong tử vi tháng 11/2020. Không chỉ ăn nên làm ra, tình tiền viên mãn Sửu còn thăng tiến ầm ầm, công danh rộng mở, càng về cuối năm càng đắc tài đắc lộc.

Đặc biệt, nếu theo nghiệp buôn bán, kinh doanh Sữu hãy tận dụng thời cơ để dốc tiền đầu tư. Đây chính là thời hoàng kim để bạn làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, tiền tỷ nối đuôi nhau chui vào túi. Mua nhà lầu, đi xe sang, cứ thế mà phất là những gì đang chờ Sửu phía trước. 

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Cuối năm nằm trên đống vàng, càng tiêu pha xả láng càng phất, muốn khổ cũng chẳng được chính là lá số tử vi của con giáp có số đại gia này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân nổi tiếng là người khôn ngoan, nhanh nhẹn và nhạy bén với thời cuộc. Chỉ cần có cơ hội Thân sẽ nắm bắt thật chặt để đổi đời, thoát khỏi nghèo khó, vươn lên làm giàu. Vậy nên, dù hiện tại cực khổ đến mấy Thân cũng đừng nản lòng bởi từ 9h sáng ngày 6/11 đời Thân sẽ sang trang mới.

Song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két, được đề bạt lên vị trí mới nên từ đây con giáp giàu sang này sẽ rực rỡ thăng hoa, phú quý phát tài. Cuối năm nằm trên đống vàng, càng tiêu pha xả láng càng phất, muốn khổ cũng chẳng được chính là lá số tử vi của con giáp có số đại gia này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần từ (2/11 – 8/11) bạn sẽ nằm ngửa mà ăn, càng về cuối tuần càng ăn nên làm ra, đổi đời sau một đêm.

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