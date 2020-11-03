Thần tài điểm danh: 3 con giáp phúc lộc song toàn, TIỀN TỶ ùa vào nhà trong nửa cuối tháng 11/2020

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này bạn sẽ lắm của nhiều tiền, ăn nên làm ra, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi trong nửa cuối tháng 11/2020.

Trong nửa cuối tháng 11 năm Canh Tý 2020 top 3 con giáp may mắn hơn người này sẽ phất lên đổi đời, chẳng những có bạc tỷ trong tay còn mua nhà tậu xe, cứ thế mà phất. Càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền, đổi đời làm đại gia chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Những ngày đầu tháng 11 bị tiểu nhân ám quẻ, sao xấu chiếu mệnh nên Dần làm gì cũng xui xẻo, đổ bể. Thậm chí, nếu không cẩn thận Dần còn lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất vì những sai lầm đáng tiếc trong công việc.

May mắn thay, trong nửa cuối tháng 11 đời Dần sẽ sang trang mới. Chẳng những công việc suôn sẻ trơn tru, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp Dần còn trúng quả lớn với cơ may trúng số độc đắc, có tiền tỷ trong chớp mắt. Càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền, đổi đời làm đại gia chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này. Tiền của bủa vây, vận may gõ cửa nên Mùi trả sạch nợ nần, thoát kiếp nghèo hèn, trở thành đại gia khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mùi Trong số 12 con giáp Mùi là người khéo léo, tinh tế nhất. Ở họ có sự khôn ngoan, cực thông minh và có gan làm giàu nên càng dấn thân, nỗ lực càng tiến xa. Hơn cả, nhờ biết đối nhân xử thế nên Mùi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, gặp họa có quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề.

Tử vi những tháng cuối năm 2020 có nói, trong 15 ngày cuối tháng con giáp bản lĩnh này sẽ liên tục đón hỷ sự vào nhà. Tiền của bủa vây, vận may gõ cửa nên Mùi trả sạch nợ nần, thoát kiếp nghèo hèn, trở thành đại gia khiến ai cũng hờn. Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc, cứ thế mà giàu sụ là phúc phần Sửu xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Chăm chỉ, hiền lành và sống nghĩa tình nên Sửu đi đến đâu cũng được yêu thương, nâng đỡ. Cấp trên tạo mọi điều kiện để thăng tiến, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng, đối tác đánh giá cao nên Sửu sẽ có công danh xán lạn, đạt được bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Đặc biệt, trong nửa cuối tháng 11 nhờ có thần tài điểm danh, bề trên chiếu cố Sửu sẽ có tài vận hanh thông, làm một hưởng mười. Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc, cứ thế mà giàu sụ là phúc phần Sửu xứng đáng nhận được. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi 2 tháng cuối năm 2020: 3 con giáp hết nghèo hết khổ, giàu bất thình lình, gánh tiền mỏi lưng Top con giáp may mắn này sẽ có những tháng cuối năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền, tài khoản nhảy số liên tục, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn.

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