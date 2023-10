Thần tài điểm danh: 3 con giáp phúc lộc song toàn, TIỀN TỶ ùa vào nhà trong nửa cuối tháng 11/2020

Trong nửa cuối tháng 11 năm Canh Tý 2020 top 3 con giáp may mắn hơn người này sẽ phất lên đổi đời, chẳng những có bạc tỷ trong tay còn mua nhà tậu xe, cứ thế mà phất.

May mắn thay, trong nửa cuối tháng 11 đời Dần sẽ sang trang mới. Chẳng những công việc suôn sẻ trơn tru, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp Dần còn trúng quả lớn với cơ may trúng số độc đắc, có tiền tỷ trong chớp mắt. Càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền, đổi đời làm đại gia chính là lá số tử vi trời đã an bài cho con giáp giàu có này.

Tiền của bủa vây, vận may gõ cửa nên Mùi trả sạch nợ nần, thoát kiếp nghèo hèn, trở thành đại gia khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong số 12 con giáp Mùi là người khéo léo, tinh tế nhất. Ở họ có sự khôn ngoan, cực thông minh và có gan làm giàu nên càng dấn thân, nỗ lực càng tiến xa. Hơn cả, nhờ biết đối nhân xử thế nên Mùi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, gặp họa có quý nhân nâng đỡ, phúc lộc tràn trề.