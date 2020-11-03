Tử vi 2 tháng cuối năm 2020: 3 con giáp hết nghèo hết khổ, giàu bất thình lình, gánh tiền mỏi lưng

Tâm linh - Tử vi 03/11/2020 06:59

Top con giáp may mắn này sẽ có những tháng cuối năm Canh Tý 2020 ngập trong biển tiền, tài khoản nhảy số liên tục, nhà xe chờ sẵn khiến ai cũng hờn.

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, phát tài cực to, cứ thế mà giàu sụ. 

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Chẳng những có bạc tỷ trong tay, nhà xe chờ sẵn, Thân còn thăng chức tăng lương, bước lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh và khá cứng đầu. Tuy nhiên, chính sự cứng đầu ấy lại giúp họ có được sự kiên định, một khi đã quyết tâm làm điều gì thì sẽ đeo đuổi cho đến cùng. Nhờ thế, chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai con giáp tài năng này vẫn vươn lên làm đại gia, chiến thắng nghịch cảnh.

Khổ tận cam lai, 2 tháng cuối năm Canh Tý 2020 sẽ giúp Thân trở thành con giáp giàu có bậc nhất. Chẳng những có bạc tỷ trong tay, nhà xe chờ sẵn, Thân còn thăng chức tăng lương, bước lên đỉnh cao danh vọng, cứ thế mà phất. 

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Nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào túi Dần sẽ rũ sạch vận đen, giàu sang vô đối khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, can trường và không ngừng nỗ lực vươn lên, tìm kiếm cơ hội đổi đời nên ngay từ thuở độc thân Dần đã gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền, sau ngưỡng 30 của nả chất đống, tài lộc dư duôi nên Dần tiêu mãi cũng không hết.

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, những tháng đầu năm 2020 liên tục bị tiểu nhân quấy phá nên Dần rước bực dọc vào người, công việc trì trệ. Tuy nhiên, nhờ có cát tinh soi chiếu, thần tài dúi tiền vào túi Dần sẽ rũ sạch vận đen, giàu sang vô đối khiến ai cũng hờn ghen. 

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Trúng số phát tài, an nhàn hưởng lộc, phú quý tìm đến tận cửa nên Mão muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, nhân hậu và nổi tiếng tử tế nên Mão chưa bao giờ vì lợi ích của mình mà chà đạp lên quyền lợi của người khác. Biết điều, thương người lại hay làm việc tử tế nên Mão đi đâu cũng có quý nhân thương yêu, trời Phật nâng đỡ.

Trong 2 tháng cuối năm, dù làm thuê hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu có này cũng bước vào thời hoàng kim của đời mình, giàu sau một đêm. Trúng số phát tài, an nhàn hưởng lộc, phú quý tìm đến tận cửa nên Mão muốn nghèo cũng không được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần từ (2/11 – 8/11) bạn sẽ nằm ngửa mà ăn, càng về cuối tuần càng ăn nên làm ra, đổi đời sau một đêm.

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