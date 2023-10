Tử vi 2 tháng cuối năm 2020: 3 con giáp hết nghèo hết khổ, giàu bất thình lình, gánh tiền mỏi lưng

Số trời đã định, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 top con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, phát tài cực to, cứ thế mà giàu sụ.

Chẳng những có bạc tỷ trong tay, nhà xe chờ sẵn, Thân còn thăng chức tăng lương, bước lên đỉnh cao danh vọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân nhanh nhẹn, thông minh và khá cứng đầu. Tuy nhiên, chính sự cứng đầu ấy lại giúp họ có được sự kiên định, một khi đã quyết tâm làm điều gì thì sẽ đeo đuổi cho đến cùng. Nhờ thế, chẳng cần dựa dẫm vào bất cứ ai con giáp tài năng này vẫn vươn lên làm đại gia, chiến thắng nghịch cảnh.