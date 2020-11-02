Tử vi 7 ngày tới: 3 con giáp nghênh tài đón lộc, hỷ sự ập vào nhà, tài vận thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 02/11/2020 07:25

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần từ (2/11 – 8/11) bạn sẽ nằm ngửa mà ăn, càng về cuối tuần càng ăn nên làm ra, đổi đời sau một đêm.

Người thuộc 3 con giáp may mắn này sẽ chuẩn bị đón hỷ sự ập vào nhà, tiền tài thăng hoa, công danh rộng mở trong tử vi tuần mới. 

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Không chỉ thăng chức tăng lương, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa Mão còn có vận tình duyên đỏ như son, muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nổi tiếng hiền lành, nhân hậu và biết cách đối nhân xử thế. Vậy nên, dù làm công ăn lương hay làm chủ Mão cũng có của ăn của để, túi lúc nào cũng chật cứng tiền. Bước chân vào tháng 11/ 2020 con giáp giàu sang này sẽ đạp trúng hũ vàng, tiền nhiều vô kể.

Đặc biệt, trong tuần đầu tiên của tháng 11 năm Canh Tý 2020 Mão sẽ liên tục đón hỷ sự ập vào nhà. Không chỉ thăng chức tăng lương, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa Mão còn có vận tình duyên đỏ như son, muốn khổ cũng không được. 

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Từ đây đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ phất lên đổi đời, cứ thế mà phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngay thẳng, cương trực và chưa bao giờ từ bỏ ước mơ nên dù khốn khó, cơ cực đến mấy Tuất vẫn có thể vượt qua tất cả. Chỉ cần xác định mục tiêu, phấn đấu miệt mài Tuất ắt có của ăn của để, con cháu ba đời tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví.

Số trời đã định, tháng 11 phúc lộc tề tựu, quý nhân chiếu cố nên ngay trong 7 ngày đầu tháng Tuất đã làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật. Từ đây đến cuối năm con giáp giàu có này sẽ phất lên đổi đời, cứ thế mà phát tài. 

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Bước chân ra cửa đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió nên Tý sẽ ăn Tết thật to, sung túc đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là người thông minh, suy nghĩ thấu đáo và nhạy bén với thời cuộc nên dù sinh ra trong nghèo khó nhưng sau ngưỡng 30 Tý sẽ tự làm đại gia, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Càng biết tích lũy, đầu tư khôn ngoan con giáp bản lĩnh này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu sang vô đối.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tử vi con giáp có nói, bước chân vào tháng 11 Tý sẽ được quý nhân chiếu cố, thần tài điểm danh nên lộc lá bủa vây, vàng rải khắp sân. Bước chân ra cửa đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió nên Tý sẽ ăn Tết thật to, sung túc đủ đầy.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (2/11 - 8/11):  Thìn, Sửu phú quý đầy mình, Dậu, Tỵ vướng họa thị phi, lành ít dữ nhiều

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