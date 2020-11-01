Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (2/11 - 8/11):  Thìn, Sửu phú quý đầy mình, Dậu, Tỵ vướng họa thị phi, lành ít dữ nhiều

Vận tài lộc thăng hoa, thần tài đưa đường chỉ lối nên người tuổi Tý sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc, sự nghiệp phất nên như diều gặp gió.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ 2/11 - 8/11 bạn sẽ đoán biết vận tài lộc, tình duyên và cả những tai ương mình có thể gặp phải để đề cao cảnh giác, biến nguy thành an.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 2/11 – 8/11 có nói, Sửu sẽ có tuần mới với khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Chẳng những phúc lộc ập vào nhà, con giáp may mắn này còn được quý nhân nâng đỡ, tiền nhiều vô kể.

Đầu tuần cát tinh soi chiếu, giữa tuần quý nhân tương trợ, cuối tuần nằm trên đống vàng chính là phúc lộc trời cho con giáp may mắn nhất tử vi tuần mới này.

Cứ thế mà phất, đời sang trang mới, tiền chất như núi chính là lá số tử vi tuần mới của người tuổi Sửu.

Tuổi Dần

Đầu tuần dễ hao tài tốn của, giữa tuần thất thoát tài chính, cuối tuần Dần phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, áp lực trong công việc. Thế nên, Dần cần quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan kẻo tiền tài tiêu tán, chẳng còn đồng nào trong túi.

Nếu đang muốn đầu tư kinh doanh Dần đừng dại vung tiền trong thời điểm này kẻo rước họa vào người.

Mão tình duyên trục trặc, nguy cơ bị người mình yêu phản bội, cho phép kẻ thứ ba chen ngang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hung cát đan xen, công việc trở ngại cộng thêm bị tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ nên Mão làm ăn xui xẻo, trắc trở lắm phen.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Mão cũng trục trặc, nguy cơ bị người mình yêu phản bội, cho phép kẻ thứ ba chen ngang.

Tuổi Thìn

Bản mệnh tăng tốc, tài vận đỏ chót như son nên Thìn làm gì cũng may mắn hanh thông, kiếm được bộn tiền.

Cát khí, tài khí vượng còn giúp con giáp giàu có này có tử vi tuần mới phú quý đầy mình, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví.

Tuổi Tỵ

Vận trình sa sút, hao tài tốn của nên Tỵ có nguy cơ lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nàn chồng chất.

Để giảm thiểu tai ương, Tỵ đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc, cũng đừng đầu tư làm ăn kẻo mất trắng vào tay kẻ lừa đảo.

Chỉ cần vượt qua tuần mới đen đủi Ngọ sẽ thoát kiếp con giáp xui xẻo, vươn lên làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Làm việc cật lực, chăm chỉ hơn người nhưng Ngọ chẳng giữ được đồng nào. Tiền ra ào ào khiến Ngọ phải khó khăn lắm mới có thể cân bằng tài chính.

Chỉ cần vượt qua tuần mới đen đủi Ngọ sẽ thoát kiếp con giáp xui xẻo, vươn lên làm giàu, may mắn ngút trời.

Tuổi Mùi

Mùi cần kiểm soát tốt cảm xúc của mình, đừng để những bốc đồng nhất thời khiến bản thân đánh mất cơ hội tốt trong công việc, cuộc sống.

Trong 7 ngay tới, cát khí vây quanh sẽ giúp Mùi có vận tình duyên thăng hoa như ý. Nếu đang độc thân sẽ gặp được chân ái, đã kết hôn sẽ hạnh phúc nồng nàn.

Tuổi Thân

Đường tài lộc khá vượng nên Thân cần nhanh tay chớp lấy cơ hội để làm ăn kinh doanh. Tiền ập xuống đầu, vàng ào ào chui vào két nên càng về cuối tuần Thân càng phát tài phát lộc.

Tuy nhiên, Thân và một nửa sẽ nảy sinh khá nhiều mâu thuẫn vì họ quá bận rộn công việc.

Uy tín giảm sút, công việc trì trệ nên tuần mới này thu nhập của Dậu sẽ tuột dốc không phanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bị tiểu nhân chặn lối, sao xấu điểm danh nên Dậu sẽ có tuần mới với khá nhiều thị phi, rắc rối và cả những thiếu sót nghiêm trọng trong công việc.

Uy tín giảm sút, công việc trì trệ nên tuần mới này thu nhập của Dậu sẽ tuột dốc không phanh.

Tuổi Tuất

May mắn về tài lộc nên càng về cuối tuần Tuất càng viên mãn như ý, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn túi. Đặc biệt, nhờ có thần tài hậu thuẫn nên không chỉ những ngày đầu tháng 11 mà cả tháng Tuất sẽ ngập trong nhung lụa.

Tuổi Hợi

Hung vận nhiều hơn cát vận nên đầu tuần thuận buồm xuôi gió nhưng từ giữa tuần trở đi Hợi phải đối mặt với khá nhiều rủi ro trong công việc.

Chỉ cần vượt qua tuần mới đầy gian truân này Hợi sẽ lại có tiền chất chật nhà, thức trắng đêm để đếm cũng không xuể.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.