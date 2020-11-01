Khổ tận cam lai: 3 con giáp tài lộc vượng phát, vận may tăng nhanh, 15 ngày tới trúng số phát tài

Tâm linh - Tử vi 01/11/2020 06:18

Trong 15 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ lật ngược thế cờ, nghèo mấy cũng thành đại gia, trúng số phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm.

Top 3 con giáp may mắn nhất nửa đầu tháng 11 năm Canh Tý 2020 này sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà phất, cả tháng phúc lộc tề tựu, song hỷ lâm môn. 

con giap may man 1
Công thành danh toại, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc thần tài chiếu cố, bề trên an bài cho con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là con giáp hiền lành, chịu thương chịu khó và dám đương đầu với khốn khó nên người tuổi Sửu sớm gây được ấn tượng tốt với cấp trên. Càng chí thú làm ăn, hết mình trong công việc con giáp tài năng này càng thăng tiến nhanh chóng, tiền của bủa vây, muốn nghèo cũng khó.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, chỉ cần bước chân vào ngày đầu tiên của tháng 11 Sửu sẽ một bước đổi đời, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Công thành danh toại, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy chính là phúc lộc thần tài chiếu cố, bề trên an bài cho con giáp giàu có này. 

con giap may man 2
Không chỉ đón tin vui tài lộc, Tỵ còn gạt bỏ được mọi lo âu khỏi tâm trí, chỉ việc ung dung hưởng lạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Có gan làm giàu, biết cách quản lý tài chính khoa học, đầu tư khôn ngoan nên người tuổi Tỵ chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, càng không biết khổ là gì. Tuy nhiên, tháng 10 bị hung tinh vây hãm, kẻ xấu ngáng đường nên Tỵ khá chật vật, xui xẻo đủ đường.

May mắn thay, bước sang tháng 11/2020 con giáp giàu có này sẽ lấy lại ánh hào quang của mình. Không chỉ đón tin vui tài lộc, Tỵ còn gạt bỏ được mọi lo âu khỏi tâm trí, chỉ việc ung dung hưởng lạc, mua sắm thả ga, du lịch xả láng cũng chẳng lo cạn túi. 

con giap may man 3
Nhà xe có đủ, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang rực rỡ chính là phúc lộc trời cho Ngọ trong nửa đầu tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp phóng khoáng, thích phiêu lưu khám phá nên rất hợp với những ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt. Chỉ cần chọn đúng nghề, đi đúng hướng con giáp may mắn này ắt sẽ thăng tiến ầm ầm, thu nhập tăng theo cấp số nhân.

Số phận an bài, từ 0h ngày 1/11/2020 con giáp may mắn này sẽ được hưởng ân đức, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, ôm về món lợi nhuận khổng lồ. Nhà xe có đủ, sự nghiệp hiển vinh, đời sang trang rực rỡ chính là phúc lộc trời cho Ngọ trong nửa đầu tháng 11.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

4 con giáp dễ sa ngã trước cám dỗ, bước chân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng dù hôn nhân hạnh phúc

4 con giáp dễ sa ngã trước cám dỗ, bước chân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng dù hôn nhân hạnh phúc

Dù có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng người thuộc top con giáp trăng hoa này rất dễ bất chấp tất cả để ngoại tình, cắm sừng bạn đời trong chớp mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Canh Tý 2020 con giáp giàu có 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'