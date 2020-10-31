Tháng mới rực rỡ, 3 con giáp tiền đầy túi, tình đầy tim, làm gì cũng may mắn trong tháng 11/2020

Tâm linh - Tử vi 31/10/2020 12:44

Chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 11/2020 top con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, kiếm tiền dễ dàng, vươn lên làm đại gia trong chớp mắt.

Số phận an bài, từ 0h ngày 1/11 năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, quơ tay hốt bạc, tiền chất như núi. 

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Mùi đừng vội nản lòng bởi cơ hội phát tài, trở thành con giáp giàu sang bậc nhất đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiệm vụ quan trọng nên đây chính là cơ hội để Mùi khẳng định năng lực của mình. Chỉ cần đạt được hiệu quả công việc như ý con giáp tài năng này ắt có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp, quơ tay hốt bạc.

Đầu tháng phúc lộc song toàn, giữa tháng tình tiền viên mãn, cuối tháng nằm ngửa mà ăn chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Mùi. Thế nên, hiện tại khó khăn đến mấy Mùi cũng đừng vội nản lòng bởi cơ hội phát tài, trở thành con giáp giàu sang bậc nhất đang chờ bạn phía trước. 

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Ăn Tết cực to, sang năm Tân Sửu 2021 Tuất sẽ khẳng định được vị thế của mình, ai cũng phải kiêng nể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tháng 10 khá khó khăn, liên tục bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên dù nỗ lực đến mấy Tuất cũng trắng tay, chẳng còn đồng nào trong túi. May mắn thay, bước sang tháng 11/2020 được cát tinh soi chiếu nên Tuất sẽ có tiền về ầm ầm, lương thưởng tăng vọt.

Thăng tiến, lộc lá bủa vây nên không chỉ tháng 11 mà từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp giàu có này sẽ phất lên như diều gặp gió. Ăn Tết cực to, sang năm Tân Sửu 2021 Tuất sẽ khẳng định được vị thế của mình, ai cũng phải kiêng nể. 

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Ngoài tài vận, tình duyên của Hợi cũng đỏ chót như son, hạnh phúc êm đềm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là con giáp thiện lương, biết cách cư xử và không tham lam nên những ngày đầu lập nghiệp Hợi bị kẻ xấu lợi dụng, hãm hại. Sau những thăng trầm Hợi sẽ học được cách tự bảo vệ chính mình khỏi những thị phi, vu khống mà vững vàng đi trên con đường mình đã chọn.

Tiền bạc hanh thông, công việc như ý, tỷ sự như mơ nên trong 30 ngày tới con giáp may mắn này sẽ cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, muốn khổ cũng chẳng được. Ngoài tài vận, tình duyên của Hợi cũng đỏ chót như son, hạnh phúc êm đềm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Top nàng giáp được trời xanh chiếu cố, phú quý bậc nhất, phúc lộc song toàn, sau ngưỡng 30 tiền tỷ vây quanh

Top nàng giáp được trời xanh chiếu cố, phú quý bậc nhất, phúc lộc song toàn, sau ngưỡng 30 tiền tỷ vây quanh

Số phận an bài, phụ nữ thuộc 3 con giáp giàu có này sinh ra đã may mắn hơn người, khổ cực bao nhiêu thì sau ngưỡng 30 cũng nhà xe có đủ, tiền tài phủ phê.

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