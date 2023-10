Tháng mới rực rỡ, 3 con giáp tiền đầy túi, tình đầy tim, làm gì cũng may mắn trong tháng 11/2020

Số phận an bài, từ 0h ngày 1/11 năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, quơ tay hốt bạc, tiền chất như núi.

Tuổi Mùi

Được cấp trên tin tưởng, giao cho nhiệm vụ quan trọng nên đây chính là cơ hội để Mùi khẳng định năng lực của mình. Chỉ cần đạt được hiệu quả công việc như ý con giáp tài năng này ắt có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp, quơ tay hốt bạc.