Top nàng giáp được trời xanh chiếu cố, phú quý bậc nhất, phúc lộc song toàn, sau ngưỡng 30 tiền tỷ vây quanh

Tâm linh - Tử vi 30/10/2020 16:07

Số phận an bài, phụ nữ thuộc 3 con giáp giàu có này sinh ra đã may mắn hơn người, khổ cực bao nhiêu thì sau ngưỡng 30 cũng nhà xe có đủ, tiền tài phủ phê.

Tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy, càng về hậu vận càng phát tài cực to chính là phúc phần trời đã an bài cho 3 con giáp giàu có ngút trời này. 

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Đây cũng là nàng giáp vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được như rước thần tài vào nhà, giúp chồng ăn nên làm ra, nhà chồng hưng thịnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Phụ nữ tuổi Mão nổi tiếng thiện lương, chân thành và không sợ gian khổ. Họ chí thú làm ăn, biết nghĩ cho tương lai nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp đã nỗ lực hơn người. Nhờ thế, càng về hậu vận con giáp may mắn này càng đắc tài đắc lộc, sự nghiệp hanh thông, tình tiền viên mãn.

Vận khí của con giáp giàu sang này sẽ tốt dần theo năm tháng, trước ngưỡng 30 long đong lận đận nhưng sau ngưỡng 30 sẽ đếm tiền sái tay, công thành danh toại. Đây cũng là nàng giáp vượng phu ích tử, đàn ông nào lấy được như rước thần tài vào nhà, giúp chồng ăn nên làm ra, nhà chồng hưng thịnh. 

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Đặc biệt, sau khi kết hôn Ngọ sẽ càng may mắn tài lộc, làm đâu thắng đó, muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có năng lực, có óc sáng tạo và cực trách nhiệm trong công việc nên dù làm công ăn lương hay làm chủ Ngọ cũng thăng tiến vùn vụt, số dư trong tài khoản tăng lên ào ào. Dự án làm ăn thuận lợi mang lại cho Ngọ khối lợi nhuận kếch xù, giúp họ đổi đời trong chớp mắt, nghèo mấy cũng thành đại gia.

Có tiền, có quyền, có địa vị trong xã hội nhưng nàng giáp này không hề kiêu kỳ. Họ biết người biết ta, sống tử tế, chân thành nên ai cũng quý mến, thương yêu. Đặc biệt, sau khi kết hôn Ngọ sẽ càng may mắn tài lộc, làm đâu thắng đó, muốn nghèo cũng chẳng được. 

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Từ ngưỡng 30 trở đi nàng giáp này sẽ gánh tiền mỏi lưng, của nả con cháu 3 đời tiêu pha thả ga cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vui vẻ, lạc quan và luôn nhìn đời bằng đôi mắt tràn đầy hy vọng nên phụ nữ tuổi Thân không ngần ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới. Càng khổ cực, gian nan họ càng hào hứng bởi mỗi lần chiến thắng nghịch cảnh Thân càng mạnh mẽ, tiến bộ và hoàn thiện bản thân.

Nhờ ham học hỏi, kiên định và nhạy bén với thời cuộc nên chẳng cần cậy nhờ vào bất cứ ai, càng không cần dựa dẫm đàn ông phụ nữ tuổi Thân vẫn ngập trong nhung lụa. Từ ngưỡng 30 trở đi nàng giáp này sẽ gánh tiền mỏi lưng, của nả con cháu 3 đời tiêu pha thả ga cũng không hết.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Hỷ sự ập vào nhà, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phú quý phát tài, cuối năm nằm trên đống vàng

Hỷ sự ập vào nhà, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phú quý phát tài, cuối năm nằm trên đống vàng

Phúc lộc ập xuống đầu, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, an nhàn hưởng lộc, cuối năm phất lên đổi đời.

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