Hỷ sự ập vào nhà, 3 con giáp gánh tiền mỏi lưng, phú quý phát tài, cuối năm nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 30/10/2020 10:43

Phúc lộc ập xuống đầu, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, an nhàn hưởng lộc, cuối năm phất lên đổi đời.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 top 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ hái lộc trời cho, đời sang trang mới khiến ai cũng hờn. 

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Tự làm đại gia, có cuộc sống sung túc đủ đầy nên mọi khó khăn đều ở lại phía sau, vận xui tránh xa để Hợi tha hồ tận hưởng phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, chân thành và biết cách đối nhân xử thế. Dĩ hòa vi quý, hết lòng trong công việc nên con giáp giàu có này liên tục đón tin vui tài lộc, thu nhập, lương thưởng đều tăng nhanh đến chóng mặt.

Số trời đã định, chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 11 năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ lắm của nhiều tiền, thăng tiến ầm ầm. Tự làm đại gia, có cuộc sống sung túc đủ đầy nên mọi khó khăn đều ở lại phía sau, vận xui tránh xa để Hợi tha hồ tận hưởng phú quý. 

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Tiền chất chật nhà, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy chính là lá số tử vi trời Phật đã an bài cho người tuổi Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có chí tiến thủ, có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó, liên tục bị tiểu nhân quấy phá Ngọ cũng không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Càng vững vàng, can trường con giáp bản lĩnh này càng gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp, tình tiền viên mãn.

Tử vi học có nói, trong hai tháng cuối năm nhờ nhìn xa trông rộng nên Ngọ sẽ tận dụng được thời cơ nghìn năm có một để đổi đời. Tiền chất chật nhà, túi lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy chính là lá số tử vi trời Phật đã an bài cho người tuổi Ngọ. 

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Con giáp may mắn này sẽ được thần tài điểm danh, quý nhân chiếu cố, cả tháng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nổi tiếng thông minh, lý trí, cực giỏi kiếm tiền. Trong khi người khác trầy trật với đời, thất bại triền miên thì Tý vẫn thăng tiến nhanh như diều gặp gió. Càng vững vàng trước sóng gió Tý càng đắc tài đắc lộc, phú quý song toàn.

Những tháng cuối năm sẽ mang đến cho Tý cú lội ngược dòng ngoạn mục. Cụ thể, sau 0h ngày 1/11/2020 con giáp may mắn này sẽ được thần tài điểm danh, quý nhân chiếu cố, cả tháng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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