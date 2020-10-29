3 con giáp tài vận thăng hoa, trúng số phát tài, cuối năm 2020 tiền chất như núi, sang năm 2021 cứ thế mà giàu

Tâm linh - Tử vi 29/10/2020 10:41

Số phận an bài, những tháng cuối năm 2020 tiền tài viên mãn, sang năm 2021 cứ thế mà giàu nên 3 con giáp may mắn này tha hồ hưởng phúc.

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ một bước đổi đời, cuối năm Canh Tý 2020 tiền bạc đầy nhà, bước sang năm Tân Sửu 2021 phất lên làm đại gia. 

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Song hỷ lâm môn, tiền chất chật nhà, càng về cuối năm Thìn càng lắm của nhiều tiền, sang năm Tân Sửu 2021 phú quý vây quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là người nhanh nhẹn, thông minh và may mắn hơn người nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, có số đại gia nên dù gặp phải khó khăn, gian khổ Thìn vẫn có thể vượt qua tất cả mà chẳng hề chùn chân mỏi gối.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ tha hồ đón tài lộc vào nhà, hỷ vận ập xuống đầu. Song hỷ lâm môn, tiền chất chật nhà, càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền, sang năm Tân Sửu 2021 phú quý vây quanh, giàu nhanh đến chóng mặt. 

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Tiêu xài thả ga, mua sắm mỏi tay tiền vẫn không vơi chính là vận số Sửu nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thật thà, điềm đạm và có chí tiến thủ nên Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều không ngừng cố gắng để vươn lên trong cuộc sống, sự nghiệp. Nét tính cách này của Sửu giúp họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, sự nghiệp nhờ thế mà thuận lợi hanh thông, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ tháng 11/2020 người tuổi Sửu sẽ có tài lộc thênh thang rộng mở, ngồi chơi tiền cũng ùa vào túi ầm ầm. Tiêu xài thả ga, mua sắm mỏi tay tiền vẫn không vơi chính là vận số Sửu nhận được. 

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Hợi sẽ mua nhà sắm xe, có bạc tỷ trong tay khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cung tài lộc rực sáng, vận số lên cao nên người tuổi Hợi liên tục nhận tin vui tài lộc trong 2 tháng cuối năm Canh Tý 2020. Đặc biệt, ngay ngày đầu tiên của tháng 11 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, tiền ồ ạt chui vào túi.

Phú quý phát tài, tiền tình như ý, càng về cuối năm càng đắc tài đắc lộc, sung túc an nhàn nên Hợi sẽ mua nhà sắm xe, có bạc tỷ trong tay khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. Không chỉ tài vận, tình duyên của Hợi cũng ấm êm viên mãn, thoải mái tận hưởng chuyến du lịch đắt đỏ cùng nhau.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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