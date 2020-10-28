Chỉ nhìn đọc bài viết hướng dẫn tự xem bói rốn này, mất 3 giây bạn đã biết được vận số tài lộc, công danh, sự nghiệp của mình cả đời. Chính xác đến khó tin.

Nhân tướng học chỉ ra rằng, rốn của một người là hố đựng tiền nên nếu sở hữu nét quý tướng bạn ắt lắm của nhiều tiền, ngập trong nhung lụa. Ngược lại, nếu biết trước đấy là tướng xấu thì bạn có thể đề cao cảnh giác, lấy đức thắng số để tự làm chủ đời mình.

Đặc biệt, nếu rốn đã hẹp lại lồi thì chủ nhân sẽ càng nghèo khó, chật vật mưu sinh cả đời.

Rất nhiều chị em cứ nghĩ rằng phụ nữ rốn càng hẹp, càng nhỏ sẽ càng đẹp nhưng đấy chỉ là nét đẹp về mặt thẩm mỹ. Nhân tướng học phụ nữ có nói, rốn hẹp được xem là nét tướng cực xấu, khiến chị em luôn gặp khó khăn về tài chính, sự nghiệp mãi lẹt đẹt, dù cố gắng đến mấy cũng không thể phất lên được.

2. Rốn rộng

Rốn rộng chính là nét phúc tướng của phụ nữ, giúp chủ nhân có được những thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Kiếm tiền cực đỉnh, trước ngưỡng 30 đã nhà xe có đủ nên càng về hậu vận họ càn lắm của nhiều tiền.

Hơn cả, phụ nữ rốn rộng còn là người vượng phu ích tử, giúp chồng làm nên nghiệp lớn, con cái thành công rực rỡ, hiếu thảo với mẹ cha.

Ai lấy được phụ nữ có nét tướng này như rước được thần tài vào nhà, nghèo mấy cũng thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet

3. Rốn rộng, sâu

Phụ nữ có rốn rộng, sâu là người vô cùng khôn khéo, thông minh và biết cách đối nhân xử thế. Nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh người có nét tướng này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ.

Ai lấy được phụ nữ có nét tướng này như rước được thần tài vào nhà, nghèo mấy cũng thành đại gia, phú quý tìm đến tận cửa.

4. Rốn giọt nước

Đây là dáng rốn của phụ nữ quyến rũ, đào hoa bậc nhất. Bất chấp tuổi tác, dù đã có chồng con nhưng đàn ông vẫn hết lòng mê mệt, tương tư không thôi. Ở họ có khí chất hơn người, phụ nữ khác dù muốn cũng không thể bắt chước được.

Phụ nữ có rốn giọt nước thường lấy chồng đại gia, được cưng yêu chiều chuộng cả đời, sung sướng như tiên.

5. Rốn nghiêng

Người sở hữu dáng rốn này cực xấu tính, điêu ngoa và chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vì lợi ích của mình họ có thể dùng mọi mưu hèn kế bẩn, hãm hại người khác mà chẳng hề cảm thấy xấu hổ hay cắn rứt lương tâm.

Dù giàu có, tiền tài danh vọng đủ đầy nhưng về hậu vận mẫu phụ nữ này sẽ nhận báo ứng nặng nề. Nếu không lâm vào cảnh trắng tay cũng bị chồng phụ bạc, con cái khinh thường.

Không chỉ giúp chủ nhân ăn nên làm ra, tự làm đại gia, nốt ruồi ở rốn còn mang lại may mắn tình duyên - Ảnh minh họa: Internet

6. Nốt ruồi ở rốn

Đây là dáng rốn ngậm ngọc “hiếm có khó tìm” ai may mắn lắm mới sở hữu. Bởi không chỉ giúp chủ nhân ăn nên làm ra, tự làm đại gia, nốt ruồi ở rốn còn mang lại may mắn tình duyên.

Hôn nhân hạnh phúc, gia đạo ấm êm, cuối đời an yên chính là phúc phần mà người sở hữu dáng rốn này sở hữu.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.