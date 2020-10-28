Phụ nữ thuộc 3 con giáp này cực thông minh, giỏi kiếm tiền, chẳng cần cậy nhờ đàn ông vẫn tự làm đại gia

Tâm linh - Tử vi 28/10/2020 12:59

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp giàu có này, nữ nhân cả đời không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, trước ngưỡng 35 đã nhà xe có đủ, tiền tỷ trong ngân hàng.

Số trời đã định, phụ nữ thuộc 3 con giáp giàu có này cực thông minh, giỏi kiếm tiền lại nhạy bén với thời cuộc nên càng về hậu vận càng phú quý phát tài. 

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Nhà đẹp xe sang, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió, giàu sang tột đỉnh chính là phúc phần trời cho Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Phụ nữ tuổi Sửu hiền lành, chịu thương chịu khó và vô cùng duyên dáng. Họ sống đàng hoàng, tử tế và chân thành nên hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, cuộc sống ngập trong may mắn. Những năm đầu lập nghiệp khá chật vật nhưng một khi đã quen với guồng quay công việc con giáp giàu sang này sẽ kiếm tiền tỷ trong chớp mắt.

Trước ngưỡng 35, dù làm thuê hay tự đứng ra kinh doanh nàng giáp này cũng sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Nhà đẹp xe sang, hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp thăng tiến nhanh như diều gặp gió, giàu sang tột đỉnh chính là phúc phần trời cho Sửu. 

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Giàu có, lắm của nhiều tiền là thế nhưng phụ nữ tuổi Mùi vẫn sống giản dị, chẳng bao giờ khoe mẽ về bản thân nên ai cũng quý mến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thông minh, khôn ngoan, có đầu óc kinh doanh nên người tuổi Mùi chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước nguy khốn. Thậm chí, càng trầy da tróc vảy, vượt qua bĩ cực con giáp bản lĩnh này càng gặt hái được những thành quả đáng nể trong sự nghiệp, đàn ông cũng phải tỏ lòng khâm phục.

Giàu có, lắm của nhiều tiền là thế nhưng phụ nữ tuổi Mùi vẫn sống giản dị, chẳng bao giờ khoe mẽ về bản thân nên ai cũng quý mến. Mùi sẽ không nhìn vào túi tiền để kết hôn nên người bạn đời vô cùng tâm đầu ý hợp, cuộc sống vợ chồng nhờ thế luôn ngập trong hạnh phúc, an yên viên mãn. 

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Sau ngưỡng 30 nhờ có cát tinh phù trợ, quý nhân đưa đường chỉ lối con giáp thông minh này sẽ cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mạnh mẽ, kiên định và khá trầm mặc nên ai chưa tiếp xúc với Dần cứ nghĩ họ kiêu kỳ, ngạo mạn nhưng nếu đã kết giao chắc chắn sẽ cảm nhận được sự ấm áp, chân thành của nàng giáp này. Trước tuổi 30 Dần liên tục gặp họa hao tài, tiền của làm được bao nhiêu đều đổ sông đổ bể, không giữ được đồng nào.

Tuy nhiên, sau ngưỡng 30 nhờ có cát tinh phù trợ, quý nhân đưa đường chỉ lối con giáp thông minh này sẽ cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, đời sang trang rực rỡ. Thế nên, nếu hiện tại may mắn không mỉm cười với mình Dần cũng đừng vội nản lòng bởi cuộc sống giàu sang phú quý đang chờ bạn phía trước.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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