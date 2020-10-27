Bị họa thị phi rơi trúng đầu, 3 con giáp bị vận xui đeo bám, lành ít dữ nhiều, tài lộc tiêu tán trong 15 ngày tới

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp xui xẻo này gia chủ phải đề cao cảnh giác kẻo tiền mất tật mang, bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, mất cả chì lẫn chài.

Đây chính là danh sách 3 con giáp xui xẻo tột cùng, làm gì cũng bị tiểu nhân quấy phá, lành ít dữ nhiều trong 15 ngày tới. Lúc hoạn nạn mới biết chân tình, khi nguy khốn Dậu mới có thể biết được bộ mặt thật của người bấy lâu nay mình hết lòng hết dạ yêu thương - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Những tháng đầu năm Canh Tý 2020 người tuổi Dậu gặp được khá nhiều may mắn trong công việc, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Tuy nhiên, trong 15 ngày tới do bị hung tinh đeo bám nên con giáp xui rủi này lên tiếp bị hung tinh ám vận, tài lộc đội nón ra đi.

Không chỉ công việc trì trệ, bị người mình tin tưởng hãm hại hết lần này đến lần khác Dậu còn đứng trước nguy cơ bị “cắm sừng”. Lúc hoạn nạn mới biết chân tình, khi nguy khốn Dậu mới có thể biết được bộ mặt thật của người bấy lâu nay mình hết lòng hết dạ yêu thương. Nếu không có khoản tiền tiết kiệm thì Mão sẽ lâm vào đường cùng, nợ như chúa chổm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Mão Mão sẽ có 15 ngày tới khá chật vật, làm gì cũng đổ bể, không có lấy một phút giây yên ổn. Những sai sót trong công việc sẽ khiến con giáp đen đủi này phải trả giá đắt, chẳng những mất tiền còn đứng trước nguy cơ mất chức, không còn chút trọng lượng nào trong mắt đồng nghiệp, cấp trên.

Chính vì công danh tuột dốc không phanh nên thu nhập của Mão cũng giảm đáng kể. Nếu không có khoản tiền tiết kiệm thì Mão sẽ lâm vào đường cùng, nợ như chúa chổm. Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh Mão đừng dại triển khai kẻo mất trắng. Đừng vung tay quá trán, cũng đừng để bản thân dính đến họa thị phi kẻo xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn dẫn đến kiện tụng - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Bị kẻ xấu chọc phá sau lưng, “ném đá giấu tay” nên dù cố gắng không ngừng nghỉ Tý vẫn chẳng làm được việc gì. Đặc biệt, nếu dại dột hợp tác làm ăn trong giai đoạn này Tý rất dễ bị đối tác lừa gạt, nẫng tay trên những dự án hái ra tiền. Trong 15 ngày tới, trước những quyết định liên quan đến tiền bạc Tý phải hết sức cẩn trọng. Đừng vung tay quá trán, cũng đừng để bản thân dính đến họa thị phi kẻo xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn dẫn đến kiện tụng, ẩu đả. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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