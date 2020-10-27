Tháng 11 khổ tận cam lai, 3 con giáp phú quý phát tài, từ giờ đến cuối năm nghèo mấy cũng đổi vận

Tâm linh - Tử vi 27/10/2020 10:42

Đúng 0h sáng ngày 1/11/2020 những con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, quơ tay hốt bạc, càng về cuối năm càng sung túc phát tài.

Song hỷ lâm môn, tình tiền viên mãn, chỉ việc nằm ngửa là ăn chính là phúc lộc trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn nhất tháng 11/2020. 

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Tháng 11 rực rỡ thăng hoa, tháng 12 tiền chất như núi, cuối năm thoải mái tiêu pha, không lo cạn túi chính là phúc lộc trời cho Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Khôn ngoan, cực nhạy bén và có gan làm giàu nên dù không gặp nhiều may mắn nhưng nhờ nỗ lực không ngừng nên Thân sớm có cuộc sống viên mãn, như ý. Trước ngưỡng 35, dù làm thuê hay làm chủ Thân cũng lắm của nhiều tiền, nhà xe có sẵn khiến ai cũng trầm trồ thán phục.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 11 năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ gặp thời đổi vận, của nả lũ lượt ùa vào nhà. Tháng 11 rực rỡ thăng hoa, tháng 12 tiền chất như núi, cuối năm thoải mái tiêu pha, không lo cạn túi chính là phúc lộc trời cho Thân. 

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Bước vào tháng 11 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, cầu gì được nấy khiến ai cũng trầm trồ thán phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, ấm áp và cực thông minh. Họ không sợ khổ, chẳng sợ cực, dám đương đầu với thử thách nên ngày càng hoàn thiện bản thân, thăng tiến cực nhanh trong sự nghiệp. Nếu theo nghiệp buôn bán kinh doanh con giáp giàu có này sẽ hốt tiền tỷ đầy tay, muốn nghèo cũng không được.

Tử vi con giáp có nói, những tháng đầu năm bị tiểu nhân ngáng đường, kẻ xấu hãm hại nên Mùi lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên, bước vào tháng 11 con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, cầu gì được nấy khiến ai cũng trầm trồ thán phục. 

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Phú quý sang giàu, tài vận thăng hoa, tình duyên viên mãn nên càng về cuối năm Tuất càng phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuất có chí tiến thủ, dám dấn thân và rất chăm chỉ. Họ biết người biết ta, có trách nhiệm trong công việc nên cấp trên hết lòng nâng đỡ, đồng nghiệp kiêng nể bội phần. Chỉ cần vững vàng trước sóng gió, chăm chỉ làm việc Tuất ắt đổi đời ngoạn mục, tiền chất chật nhà.

Đặc biệt, trong tháng 11 tới Tuất sẽ bước vào thời hoàng kim của mình. Phú quý sang giàu, tài vận thăng hoa, tình duyên viên mãn nên càng về cuối năm Tuất càng phất lên như diều gặp gió, sang năm Tân Sửu 2021 phát tài cực to.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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