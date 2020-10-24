21 ngày tới, 3 vận khí xung thiên, bước chân ra cửa tiền rơi trúng đầu, giàu sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 24/10/2020 23:15

Số trời đã định, trong 21 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ đạp trúng hũ vàng, “tiền đè chết người” cứ thế mà phất lên như diều gặp gió.

Gặp thời đổi vận, phúc lộc tề tựu nên top con giáp may mắn này sẽ làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

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21 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ gặp thời đổi vận, quơ tay hốt bạc. Cuối năm nằm duỗi mà ăn, tiền chất như núi khiến ai cũng trầm trồ thán phục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, liên tục được cát tinh soi chiếu nên Thìn làm công ăn lương hay làm chủ cũng sớm gặt hái được những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Trước ngưỡng 35, con giáp giàu có này sẽ tự làm đại gia, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, những tháng đầu năm bị tiểu nhân quấy phá nên Thìn lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên, trong 21 ngày tới con giáp giàu sang này sẽ gặp thời đổi vận, quơ tay hốt bạc. Cuối năm nằm duỗi mà ăn, tiền chất như núi khiến ai cũng trầm trồ thán phục. 

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Cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa nên Tý mặc sức mà ăn, thoát kiếp nợ nần, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Có trách nhiệm, ham học hỏi, dám dấn thân nên người tuổi Tý được cấp trên hết lòng cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ. Nhờ thế, sự nghiệp của con giáp may mắn này phất lên nhanh như diều gặp gió, công danh sự nghiệp xán lạn.

Thần tài đưa đường chỉ lối, trời Phật chiếu cố nồng hậu nên 21 ngày tới Tý sẽ ngập trong nhung lụa. Cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa nên Tý mặc sức mà ăn, thoát kiếp nợ nần, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt khiến ngay chính họ cũng ngỡ ngàng. 

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Bước sang năm Tân Sửu 2021 Hợi sẽ lắm của nhiều tiền, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tinh tế, biết cách đối nhân xử thế lại thiện lương nên Hợi có nhiều phúc đức. Dù khốn khổ lắm phen, bị người mình tin tưởng hãm hại nhưng Hợi vẫn bình yên vô sự vượt qua kiếp nạn. Chỉ cần giữ vững lòng tin, sống tử tế Hợi ắt sẽ nhận được phúc báo.

Số trở đã định, từ đây đến cuối năm Canh Tý 2020 con giáp may mắn này sẽ có vận đỏ như son, làm gì cũng viên mãn như ý. Bước sang năm Tân Sửu 2021 Hợi sẽ lắm của nhiều tiền, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Số trời đã định, trong 10 ngày tới top con giáp giàu có này sẽ một bước đổi đời, kiếm bạc tỷ chỉ trong chớp mắt, nghèo mấy cũng thành đại gia.

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