Phụ nữ thuộc 3 con giáp này cả đời không lo thiếu tiền, ở nhà lầu, đi xe sang, có tiền tỷ trong ngân hàng

Tâm linh - Tử vi 23/10/2020 14:54

Nữ nhân thuộc danh sách 3 con giáp may mắn này không làm đại gia cũng ngập trong nhung lụa, nhà xe chờ sẵn, cả đời sung túc ấm êm.

Phụ nữ thuộc 3 con giáp may mắn này chẳng cần nhờ cậy bất cứ ai vẫn có cuộc sống ấm no sung túc, tiền chất chật nhà, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn túi. 

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Đặc biệt, sau ngưỡng 30 dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu có này cũng ở nhà lầu, đi xe sang, có tiền tỷ trong ngân hàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần nổi tiếng bản lĩnh, có ý chí phấn đấu, có gan làm giàu nên chưa bao giờ chấp nhận đầu hàng trước thất bại. Càng nằm gai nếm mật, nếm trải gian truân con giáp này càng can trường, bộc lộ tài năng nên liên tiếp gặt hái thành công trong sự nghiệp, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, nữ nhân tuổi Dần càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền. Đặc biệt, sau ngưỡng 30 dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh con giáp giàu có này cũng ở nhà lầu, đi xe sang, có tiền tỷ trong ngân hàng. Hơn cả, Dần còn được chồng cưng yêu chiều chuộng, cung phụng như bà hoàng. 

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Quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên con giáp giàu sang này sẽ phất lên vù vù, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi, cứ thế mà đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người điềm đạm, tinh tế và sống tình cảm. Mặc người đời so đo tính toán, đấu đá tranh giành Mão vẫn sống đàng hoàng ngay thẳng và tập trung phấn đấu cho sự nghiệp của riêng mình. Nhờ khéo léo, bao dung nên con giáp thiện lương này tích được rất nhiều công đức, xây dựng được những mối quan hệ chân tình.

Đây là lý do vì sao dù gặp phải vô số khó khăn Mão vẫn có thể bình yên vô sự vượt qua tất cả. Quý nhân nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên con giáp giàu sang này sẽ phất lên vù vù, của nả nối đuôi nhau chạy vào túi, cứ thế mà đổi đời. 

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Nàng Ngọ còn có cuộc sống gia đình đầm ấm bên người bạn đời tâm đầu ý hợp, con cái hiếu thuận, giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có óc sáng tạo hơn người, dám thử sức ở những lĩnh vực mới và cực khôn ngoan nên dù ngông cuồng, ham chơi nhưng trong công việc Ngọ luôn được đánh giá cao. Cấp trên cất nhắc, tạo mọi điều kiện hỗ trợ nên Ngọ thăng tiến nhanh như diều gặp gió, muốn khổ cũng không được.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm thì từ ngưỡng 30 trở đi nàng giáp này sẽ thành công chạm đỉnh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Càng về hậu vận Ngọ càng gặp thời đổi vận, gánh tiền mỏi lưng. Hơn cả, nàng Ngọ còn có cuộc sống gia đình đầm ấm bên người bạn đời tâm đầu ý hợp, con cái hiếu thuận, giỏi giang.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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