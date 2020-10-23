3 con giáp vét cạn túi thần tài, tiền chất chật nhà, rung đùi hưởng lộc trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23/10/2020 10:33

Trong 49 ngày tới những con giáp may mắn này sẽ có tài vận hanh thông, tiền chất chật nhà, cuối năm nằm ngửa mà ăn, đời thăng hoa viên mãn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm 3 con giáp may mắn này sẽ làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cuối năm nằm trên đống vàng, mặc sức mà ăn. 

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Nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới Tý hãy chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhẹn và biết cách đối nhân xử thế nên người gặp người quý, hoa gặp hoa nở. Nhờ thế, con giáp may mắn này làm gì cũng hanh thông suôn sẻ, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió.

Song hỷ lâm môn, tiền bạc bủa vây, cứ vơi lại đầy chính là lá số tử vi trời đã an bài cho người tuổi Tý trong 49 ngày tới. Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới Tý hãy chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để đổi đời. 

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Chẳng những có cơ hội thăng chức tăng lương, được cấp trên cất nhắc, con giáp may mắn này còn trúng số phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là người hiền lành, chân thành và sống thiện lương. Họ không tham của người, không vì lợi ích của bản thân mà chà đạp lên người khác nên càng về hậu vận càng tích được nhiều công đức, công danh sự nghiệp đều viên mãn như ý.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ đây đến cuối năm Mão sẽ đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng kiếm được bộn tiền. Chẳng những có cơ hội thăng chức tăng lương, được cấp trên cất nhắc, con giáp may mắn này còn trúng số phát tài, quơ tay hốt bạc khiến ai cũng hờn ghen. 

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Chẳng những lấy lại những gì đã mất, con giáp may mắn này còn tiến xa hơn trên đường công danh, càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp chăm chỉ, cần cù và có trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên, vì quá cảm tính, khi nỏng nảy sẽ đưa ra những quyết định sai lầm nên Dậu phải trả giá đắt cho sự bốc đồng của mình. Đây là lý do vì sao những tháng đầu năm của Dậu vô cùng chật vật, liên tục gặp thất bại trong công việc.

May mắn thay, nhờ được cát tinh soi chiếu nên Dậu sẽ phất lên đổi đời trong 49 ngày tới. Chẳng những lấy lại những gì đã mất, con giáp giàu sang này còn tiến xa hơn trên đường công danh, càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần, an yên hưởng lộc.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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