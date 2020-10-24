Hờn đỏ mắt với 3 con giáp cát khí tăng cao, tài vận chạm đỉnh, trúng số phát tài trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 24/10/2020 12:31

Số trời đã định, trong 10 ngày tới top con giáp giàu có này sẽ một bước đổi đời, kiếm bạc tỷ chỉ trong chớp mắt, nghèo mấy cũng thành đại gia.

Nhờ có thần tài điểm tên, cát tinh soi chiếu nên 3 con giáp giàu có này sẽ hốt hết lộc trời, nằm ngửa mà ăn, cứ thế mà giàu ú ụ trong 10 ngày tới. 

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Không chỉ 10 ngày tới, từ đây đến cuối năm 2020 Ngọ sẽ sung túc an nhàn, liên tục đón vinh hoa phú quý vào nhà ào ào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm Canh Tý 2020 của Ngọ sẽ ngập trong may mắn, tài lộc tìm đến tận cửa. Dù trước đây gặp phải khó khăn trong công việc thì từ giờ trở đi con giáp giàu sang này sẽ làm ăn thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Không chỉ tài vận cải thiện, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục Ngọ còn có cơ may trúng số phát tài, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay. Không chỉ 10 ngày tới, từ đây đến cuối năm 2020 Ngọ sẽ sung túc an nhàn, liên tục đón vinh hoa phú quý vào nhà ào ào. 

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Thăng chức tăng lương, tiền nhiều vô kể, vừa có địa vị lại giàu nứt đố đổ vách chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, nhanh nhẹn và không sợ khổ cực. Hơn cả, nhờ khéo léo trong giao tiếp, biết cách nắm bắt thời cơ nên Thân gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được hỗ trợ hết lòng trong công việc, cuộc sống.

Tử vi con giáp có nói, trong 10 ngày tới sao Hồng Loan chiếu mệnh nên Thân sẽ có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Thăng chức tăng lương, tiền nhiều vô kể, vừa có địa vị lại giàu nứt đố đổ vách chính là lá số tử vi trời đã an bài cho Thân. 

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Trong 10 ngày tới nhờ cát tinh giải vây, thần Phật chiếu cố nên con giáp may mắn này sẽ được cất nhắc lên vị trí mới, càng về cuối năm càng dư dả, gánh tiền mỏi lưng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chịu thương chịu khó lại hết lòng vì người khác nên ai muốn cũng chẳng thể ghét bỏ con giáp thiện lương này. Càng chí thú làm ăn, vững tin vào bản thân Sửu càng tiến xa trên đường công danh, tài vận phất lên như diều gặp gió.

Những ngày đầu tháng 10 bị hung tinh đeo bám nên Sửu lành ít dữ nhiều, phải đối mặt với khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong 10 ngày tới nhờ cát tinh giải vây, thần Phật chiếu cố nên con giáp may mắn này sẽ được cất nhắc lên vị trí mới, càng về cuối năm càng dư dả, gánh tiền mỏi lưng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tháng 11 cát tinh soi chiếu, top con giáp làm 1 hưởng 10, tiền ập xuống đầu, tiêu mãi không hết

Tháng 11 cát tinh soi chiếu, top con giáp làm 1 hưởng 10, tiền ập xuống đầu, tiêu mãi không hết

Nhờ có cát tinh soi chiếu nên 3 con giáp may mắn này sẽ có tháng 11 ngập trong nhung lụa, gánh tiền mỏi lưng, cuối năm phát tài cực to.

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