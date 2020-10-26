Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (26/10 - 1/11): Dần, Mão tài vận sa sút, Thân, Dậu phất lên đổi đời, gặp thời làm đại gia

Tâm linh - Tử vi 26/10/2020 00:07

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ (26/10 – 1/11) bạn sẽ biết trước vận mệnh của mình trong 7 ngày tới, cực chính xác.

Sách tử vi tuần mới 12 con giáp từ (26/10 – 1/11) chỉ rõ, vận số tài lộc, tình duyên, sự nghiệp của 12 con giáp sẽ có khá nhiều biến động. 

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Nếu không giữ được bình tĩnh, kiếm soát lời ăn tiếng nói Tý sẽ đánh mất những gì mình đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, người tuổi Tý sẽ có tuần mới khá may mắn. Tài vận xung thiên, ăn nên làm ra nên thu nhập của Tý cũng được cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, vận tình duyên của Tý lại gặp không ít trục trặc. Nếu không giữ được bình tĩnh, kiếm soát lời ăn tiếng nói Tý sẽ đánh mất những gì mình đang có.

Tuổi Sửu

Sao Tả Phủ chiếu mệnh nên Sửu sẽ vô tình vướng vào thị phi, lành ít dữ nhiều. Thế nên, Sửu cần học cách giữ mình, đừng xen vào chuyện của người khác kẻo rước họa, xui xẻo đủ đường.

Đầu tuần khốn khó, giữa tuần cân bằng vận số, cuối tuần vạn sự hanh thông nên chỉ cần vượt qua tuần mới xui xẻo này Sửu sẽ lại may mắn ngút trời.

Tuổi Dần

Tử vi tuần mới dự báo, trong 7 ngày tới vận số của người tuổi Dần sẽ thăng trầm bất ổn. Dù kiếm được nhiều tiền nhưng Dần không giữ được đồng nào, túi lúc nào cũng cạn.

Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch buôn bán, kinh doanh hay thử sức ở lĩnh vực mới Dần cần chờ thời cơ, đừng hấp tấp kẻo thiệt thân. 

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Làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng cao nên càng về cuối tuần Mão càng lắm của nhiều tiền, mặc sức tiêu pha - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà Mão và một nửa sẽ cãi nhau một trận to, từ đây tình cảm sứt mẻ, dù muốn cũng khó lòng “gương vỡ lại lành”.

Tuy vận tình duyên đen đủi, nguy cơ đánh mất người mình yêu nhưng tài vận của Mão lại đỏ chót như son. Làm ăn thuận lợi, thu nhập tăng cao nên càng về cuối tuần Mão càng lắm của nhiều tiền, mặc sức tiêu pha.

Tuổi Thìn

Thông minh, khôn ngoan và may mắn hơn người nên bất cứ khi nào gặp nguy khốn Thìn đều được quý nhân dang tay giúp đỡ.

Trong 7 ngày tới, con giáp giàu sang này sẽ cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, kiếm tiền dễ như trở bàn tay khiến ai cũng hờn.

Tuổi Tỵ

Hung cát đan xen nên Tỵ làm gì cũng phải thật cẩn thận kẻo “xôi hỏng bỏng không”, lâm vào cảnh khánh kiệt chỉ trong tích tắc.

Nếu đang muốn thử sức ở lĩnh vực mới, mở rộng kinh doanh thì Tỵ hãy chờ đến tuần sau hẵng triển khai để đảm bảo an toàn tài chính. 

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Chỉ cần dám nghĩ dám làm con giáp giàu sang này ắt có tiền bạc đầy tay, tiêu pha xả láng cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nổi tiếng là con giáp có óc sáng tạo hơn người, biết cách tận dụng thế mạnh để tiến thân nên Ngọ sớm vươn lên làm sếp, ai cũng nể trọng.

Tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, Ngọ sẽ có tuần mới với khá nhiều may mắn tài chính. Chỉ cần dám nghĩ dám làm con giáp giàu sang này ắt có tiền bạc đầy tay, tiêu pha xả láng cũng không hết.

Tuổi Mùi

Mùi và một nửa sẽ xảy ra những xung đột khiến họ tổn thương, buồn phiền và chẳng còn tâm trí để làm bất cứ điều gì.

Đây cũng là lý do vì sao tài lộc của Mùi trong tuần mới khá ảm đạm, thậm chí thụt lùi, chẳng kiếm được đồng nào lại còn ôm nợ vào người.

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, tài trí lại giỏi mưu lược nên người tuổi Thân chưa bao giờ đầu hàng số phận. Họ thông minh, nhạy bén nên kiếm tiền cực đỉnh, ung dung hốt bạc.

Tử vi tuần mới 12 con giáp có nói, ai khổ mặc ai, Thân vẫn sẽ uống no lộc trời, nằm duỗi mà ăn, cứ thế mà phất. 

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Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Dậu ắt phất lên đổi đời, tiền chui vào túi tới tấp, cuối năm tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Khối lượng công việc cực lớn trong 7 ngày tới khiến Dậu bị quay như chong chóng, mệt mỏi, áp lực vô cùng. Tuy nhiên, Dậu đừng vội nản chí bởi đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn khẳng định vị thế chốn công sở.

Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Dậu ắt phất lên đổi đời, tiền chui vào túi tới tấp, cuối năm tự làm đại gia.

Tuổi Tuất

Công danh, sự nghiệp không có nhiều biến động nên Tuất sẽ có tuần mới khá bình yên, thoải mái. Chỉ cần đi đúng hướng, tiếp tục theo đuổi đam mê Tuất sẽ càng thành công.

Cuối tuần an nhàn hưởng lộc, chỉ việc rung đùi hốt bạc chính là phúc phần trời đã an bài cho con giáp may mắn này.

Tuổi Hợi

Sao Thiên Tài soi chiếu nên Hợi sẽ có tuần mới với khá nhiều may mắn. Công việc thuận lợi, tình duyên phơi phới, cứ thế mà phất chính là những gì Hợi nắm chắc trong tay.

Càng về cuối tuần con giáp may mắn này càng lắm của nhiều tiền, đời sang trang mới rực rỡ huy hoàng.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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