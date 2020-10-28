Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của 12 con giáp: Mùi tài lộc chạm đỉnh, Hợi làm gì cũng kiếm được bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 28/10/2020 05:06

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của 12 con giáp, tuổi Mùi kiếm tiền cực giỏi, quơ tay hốt bạc, tuổi Hợi đổi đời thành đại gia chỉ sau một đêm.

Chỉ cần xem tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của 12 con giáp sẽ giúp bản mệnh đoán trước được vận tài lộc, tình duyên, sức khỏe và những kiếp nạn mình có thể gặp phải để đề phòng. 

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của 12 con giáp: Mùi tài lộc chạm đỉnh, Hợi làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh 1
Nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối Tý sẽ một bước đổi đời, chỉ việc rung đùi tiền cũng ập vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Tý

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Tý là người thông minh, nhanh nhẹn và có gan làm giàu nên đời thuận lợi hơn người. Trong hôm nay, nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối Tý sẽ một bước đổi đời, chỉ việc rung đùi tiền cũng ập vào túi, cứ vơi lại đầy.

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Sửu

Hiền lành, chân thành và biết nghĩ cho người khác nên Sửu được bề trên thương yêu, quý nhân cất nhắc. Buổi sáng có may mắn tài lộc, buổi trưa công việc thuận lợi, tối đến đếm tiền mỏi tay chính là phúc phần trời đã an bài cho Sửu.

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Dần

Bị họa thị phi đeo bám nên Dần sẽ lành ít dữ nhiều, liên tục nhận hung tin. Thế nên, để tránh những tổn thất về tài chính, thương tổn về tinh thần Dần cần học cách bỏ qua những hiềm khích, giữ bình tĩnh để không bị kẻ xấu lợi dụng, bày mưu tính kế hãm hại. 

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của 12 con giáp: Mùi tài lộc chạm đỉnh, Hợi làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh 2
Không chỉ hôm nay, từ đây đến cuối tuần con giáp may mắn này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Mão

Vận tài lộc thăng hoa, tình duyên khởi sắc nên Mão sẽ có ngày thứ Năm vui vẻ hân hoan, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Không chỉ hôm nay, từ đây đến cuối tuần con giáp may mắn này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Thìn

Là người sinh ra đã ngậm thìa vàng nên Thìn may mắn hơn người, cuộc sống sung túc đủ đầy. Trong thứ Năm tuần này, nhờ có thần tài chỉ đường, quý nhân tương trợ Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình, liên tục đón hỷ sự vào nhà.

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Tỵ

Được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp tương trợ nên Tỵ sẽ có ngày mới với vô số tin vui tài lộc, công việc thuận lợi trăm bề. Càng về cuối ngày con giáp may mắn này càng vui vẻ hân hoan, chẳng cần nhọc công cũng có vận trình cải thiện đáng kể. 

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của 12 con giáp: Mùi tài lộc chạm đỉnh, Hợi làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh 3
Để hạn chế rủi ro, biến nguy thành an Ngọ cần học cách giữ miệng, đừng lời qua tiếng lại kẻo mất bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Ngọ

Bị đồng nghiệp xấu hãm hại, thọc mạch những chuyện “tào lao” với cấp trên nên uy tín của Ngọ bị ảnh hưởng rất nhiều. Thế nên, để hạn chế rủi ro, biến nguy thành an Ngọ cần học cách giữ miệng, đừng lời qua tiếng lại kẻo mất bình tĩnh, rước họa vào thân.

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Mùi

Tài lộc chạm đỉnh, công danh sáng chói, làm chơi hưởng thật chính là lá số tử vi của người tuổi Mùi trong ngày thứ Năm. Vận may theo chân còn giúp con giáp giàu có này có những ngày cuối tuần ngập trong vinh hoa phú quý.

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Thân

Biến cố ập xuống đầu nên người tuổi Thân phải trầy trật lắm phen để đương đầu với số phận. May mắn thay, đúng 12h trưa con giáp may mắn này sẽ được bề trên phù hộ độ trì, mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho phúc lộc ùa vào nhà. 

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của 12 con giáp: Mùi tài lộc chạm đỉnh, Hợi làm gì cũng kiếm được bộn tiền - Ảnh 4
Dậu sẽ rơi vào trầm cảm, muốn thoát khỏi những bế tắc cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Dậu

Vì quá lo nghĩ trong công việc, thích suy diễn nên Dậu sẽ tự làm khổ bản thân trong khi chẳng ai làm gì họ. Nếu không sớm thay đổi tính xấu này Dậu sẽ rơi vào trầm cảm, muốn thoát khỏi những bế tắc cũng không được.

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Tuất

Tuất là người có trách nhiệm, sống tử tế và biết cách đối nhân xử thế nên ai cũng thương yêu, muốn ghét cũng không được. Càng dám dấn thân, nỗ lực con giáp may mắn này càng thêm phúc thêm phần, sung túc an nhàn.

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của tuổi Hợi

Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, cứ vơi lại đầy nên trong tử vi 12 con giáp Hợi chính là người may mắn nhất trong ngày thứ Năm. Phúc lộc đeo bám còn giúp Hợi có những ngày cuối tuần phất lên cực nhanh, làm gì cũng kiếm được bộn tiền.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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