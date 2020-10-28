Đúng 0h ngày 1/11/2020: 3 con giáp được Vương Hoàng chiếu mệnh, làm gì cũng hái ra tiền, đổi vận trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 28/10/2020 10:23

Trong 21 ngày tới, top con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiếu cố, quý nhân tương trợ, càng về cuối tháng 11/2020 càng phất lên đổi đời.

Gặp thời đổi vận, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, phú quý sang giàu tự tìm đến cửa chính là vận số của 3 con giáp may mắn nhất 21 ngày tới. 

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Nhà xe chờ sẵn, ăn Tết cực to, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví chính là phúc phần mà Tý xứng đáng được hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, tháng 10 khá chật vật, liên tục gặp đại họa nên Tý khốn đốn đến tận cùng, trầy trật đến mức làm cật lực vẫn chẳng dư được đồng nào. May mắn thay, chỉ cần bước sang ngày đầu tiên của tháng 11 con giáp giàu sang này sẽ tha hồ đón hỷ sự vào nhà, quơ tay hốt bạc, sung sướng như tiên.

Thế nên, chỉ cần chớp thời cơ, quyết đoán trong công việc và có gan làm giàu Tý ắt qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Nhà xe chờ sẵn, ăn Tết cực to, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví chính là phúc phần mà Tý xứng đáng được hưởng. 

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Không chỉ tài vận, tình duyên của Dậu cũng ấm êm như ý, hạnh phúc ngất ngây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chân thành, biết nghĩ cho người khác. Họ chăm chỉ, siêng năng và biết cách lấy lòng cấp trên nên thăng tiến cực nhanh, thu nhập cải thiện vượt bậc. Từ 0h ngày đầu tiên của tháng 11/2020 con giáp may mắn này sẽ được hưởng hồng ân, ngủ một đêm thức dậy đã thấy đời sang trang rực rỡ.

Thần tài chỉ thẳng mặt, quý nhân nhét tiền vào túi, chẳng cần nhọc công vẫn ngập trong nhung lụa nên Dậu mặc sức mà ăn, cứ thế mà phất. Không chỉ tài vận, tình duyên của Dậu cũng ấm êm như ý, hạnh phúc ngất ngây. 

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Cuối năm tự làm đại gia, gánh tiền mỏi lưng, sang năm mới 2021 vươn lên tầm cao mới là những gì Hợi nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hiền lành, thiện lương và biết cách đối nhân xử thế nên dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường Hợi vẫn có thể bình an vô sự vượt qua mọi tai ương. Càng nhiều sóng gió, thị phi con giáp này càng bản lĩnh, ngoan cường và thành công vang dội.

Trong 21 ngày tới nhờ sao Hồng Loan đeo bám, cát tinh soi chiếu nên Hợi làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, tài lộc chạm đỉnh. Cuối năm tự làm đại gia, gánh tiền mỏi lưng, sang năm mới 2021 vươn lên tầm cao mới là những gì Hợi nắm chắc trong tay.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của 12 con giáp: Mùi tài lộc chạm đỉnh, Hợi làm gì cũng kiếm được bộn tiền

Tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của 12 con giáp: Mùi tài lộc chạm đỉnh, Hợi làm gì cũng kiếm được bộn tiền

Dưới đây là tử vi thứ Năm ngày 29/10/2020 của 12 con giáp, tuổi Mùi kiếm tiền cực giỏi, quơ tay hốt bạc, tuổi Hợi đổi đời thành đại gia chỉ sau một đêm.

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