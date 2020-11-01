4 con giáp dễ sa ngã trước cám dỗ, bước chân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng dù hôn nhân hạnh phúc

Dù có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhưng người thuộc top con giáp trăng hoa này rất dễ bất chấp tất cả để ngoại tình, cắm sừng bạn đời trong chớp mắt.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu thuộc top con giáp trăng hoa này rất dễ có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Họ bắt đầu chê bai, phán xét bạn đời không xứng đáng với mình mà tìm đến kẻ thứ ba để thỏa mãn nhục dục - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Mạnh mẽ, có gan làm giàu nên người tuổi Dần sớm có cuộc sống sung túc đủ đầy. Sau khi kết hôn, nhờ vợ chồng tâm đầu ý hợp nên hôn nhân của Dần vô cùng hạnh phúc, sự nghiệp nhờ thế cũng phất lên ngoạn mục, thành công ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, chính vì đã có địa vị, quyền lực và tiền tài viên mãn nên Dần dễ thay lòng đổi dạ, chán cơm thèm phở. Họ bắt đầu chê bai, phán xét bạn đời không xứng đáng với mình mà tìm đến kẻ thứ ba để thỏa mãn nhục dục mà quên mất rằng một khi bị phát hiện là con giáp lăng nhăng thì hôn nhân sẽ đi vào ngõ cụt. Thìn sẽ khó thắng nổi thất tình lục dục mà cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba, phản bội lại những thề hẹn trăm năm - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Vô lo vô nghĩ, biết cách đối nhân xử thế nên người tuổi Thìn được lòng người khác phái, đi đến đâu cũng được ong bướm vây quanh. Thuở độc thân được xem là người đào hoa, thế nhưng sau khi kết hôn chính vì vẫn có nhiều người mê mệt nên Thìn dễ thay lòng đổi dạ.

Dù đã có gia đình, có người bạn đời hết lòng yêu thương, chiều chuộng Thìn vẫn thấy tẻ nhạt. Lúc này, Thìn sẽ khó thắng nổi thất tình lục dục mà cởi đồ ăn nằm với kẻ thứ ba, phản bội lại những thề hẹn trăm năm. Thân đã lộ rõ bộ mặt thật là người lăng nhăng, dù chủ động tán tỉnh người khác nhưng vẫn đổ lỗi cho kẻ thứ ba dụ dỗ mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Khi mới cưới Thân luôn tỏ ra mình là người tử tế, hết lòng hết dạ vì gia đình. Họ chấp nhận ôm hết thua thiệt vào người, không câu nệ bất cứ việc gì miễn là có tiền để trang trải cuộc sống, để vợ chồng có kinh tế ổn định lo cho con cái. Đáng tiếc sự nhiệt thành ấy chẳng kéo dài được lâu “niềm vui ngắn chẳng tay gang”, vài năm sau Thân đã lộ rõ bộ mặt thật là người lăng nhăng, dù chủ động tán tỉnh người khác nhưng vẫn đổ lỗi cho kẻ thứ ba dụ dỗ mình. Không sớm thì muộn Tuất sẽ bước chân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng để được yêu thêm lần nữa - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Là người có trách nhiệm trong công việc, được cấp trên cất nhắc nên dù là đàn ông hay phụ nữ Tuất cũng sẽ có sự nghiệp hiển vinh, công thành danh toại ngay từ thuở độc thân. Chính vì có tiền, có quyền nên đối tượng kết hôn của Tuất cũng sẽ tương xứng về hoàn cảnh “mây tầng nào gặp mây tầng nấy”. Tuy nhiên, chính vì cuộc hôn nhân dựa trên thước đo vật chất, nhìn vào điều kiện kinh tế nên Tuất yêu không đậm sâu, tình cảm hời hợt. Không sớm thì muộn Tuất sẽ bước chân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng để được yêu thêm lần nữa. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tháng mới rực rỡ, 3 con giáp tiền đầy túi, tình đầy tim, làm gì cũng may mắn trong tháng 11/2020 Chỉ cần bước vào ngày đầu tiên của tháng 11/2020 top con giáp may mắn này sẽ một bước đổi đời, kiếm tiền dễ dàng, vươn lên làm đại gia trong chớp mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-con-giap-de-sa-nga-truoc-cam-do-buoc-chan-vao-moi-quan-he-ngoai-vo-ngoai-chong-du-hon-nhan-hanh-phuc-384892.html