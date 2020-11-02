Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của 12 con giáp: Sửu, Mão phất lên đổi đời, giàu sang vô đối, Dần, Hợi xui xẻo đeo bám

Sách tử vi ngày mới của 12 con giáp có nói, trong thứ Ba ngày 3/11 năm Canh Tý 2020 người tuổi Tý sẽ gặp phải khá nhiều điều không như ý trong công việc.

Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của 12 con giáp sẽ giúp bản mệnh đoán trước được vận tài lộc, tình duyên, sức khỏe và những kiếp nạn mình có thể gặp phải để đề cao cảnh giác, biến nguy thành an.

Ngũ hành tương sinh giúp Sửu được quý nhân tương trợ, thần tài nâng đỡ nên hôm nay sẽ gặp nhiều may mắn, công việc thuận lợi.

Thế nên, thay vì hấp tấp Tý cần suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào kẻo tiền tài tiêu tán.

Không chỉ tài vận, tình duyên của Sửu cũng đỏ chót như son, mọi hiểu lầm đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho hạnh phúc tràn vào nhà.

Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của tuổi Dần

Tiểu nhân quấy phá, cố tình nói lời khiêu khích để thúc ép Dần nói ra những lời mất kiểm soát, gây hại cho chính mình. Thế nên, Dần đừng để kẻ xấu có cơ hội “đục nước béo cò”, lợi dụng mình.

Ngũ hàng tương khắc sẽ khiến Dần phải đối diện với khá nhiều tình huống khó xử, nếu không cẩn thận sẽ tự triệt đường lui của bản thân.

Cả tuần đầu tiên của tháng 11 con giáp may mắn này sẽ phất lên đổi đời, giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của tuổi Mão

Là con giáp thiện lương, dám nghĩ dám làm nên người tuổi Mão sớm có của ăn của để, sự nghiệp hanh thông.

Không chỉ tử vi ngày mới thứ Ba này, mà cả tuần đầu tiên của tháng 11 con giáp may mắn này sẽ phất lên đổi đời, giàu sang vô đối.

Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của tuổi Thìn

Liên tục đón phúc lộc ập vào nhà nên Thìn sẽ có ngày thứ Ba viên mãn như ý, phú quý phát tài, đếm tiền sái tay.

Buổi sáng vui vẻ hân hoan, buổi trưa nhận được tin vui, tối chỉ việc an nhàn hưởng phúc chính là những gì Thìn nhận được.

Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của tuổi Tỵ

Thay vì tin vào lời hứa hẹn của người khác Tỵ hãy tự nỗ lực để có được thứ mình muốn. Càng can trường, quyết tâm bạn càng có thu nhập tăng đột biến.

Tỵ đừng quá tham công tiếc việc kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe, vì thiếu tỉnh táo mà xảy ra sai sót.

Ngọ cũng cần phải cẩn thận với các mối quan hệ xung quanh, đừng quá tin người - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của tuổi Ngọ

Thứ Ba ngày 3/11/2020 là ngày Tam Nương nên Ngọ cần hạn chế đi xa, khi ra đường phải cẩn thận kẻo họa Huyết Quang đeo bám, lành ít dữ nhiều.

Ngọ cũng cần phải cẩn thận với các mối quan hệ xung quanh, đừng quá tin người kẻo bị lừa gạt không thương tiếc.

Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của tuổi Mùi

Nhờ có sao Chính Ấn chiếu mệnh, Hồng Loan đeo bám nên Mùi sẽ có tử vi ngày mới thuận lợi hanh thông, tiền tài như ý.

Vận tình duyên của Mùi cũng ấm êm viên mãn, tha hồ tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người mình yêu thương.

Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của tuổi Thân

Rắc rối bủa vây, phiền toái tìm đến liên tục nên Thân sẽ có ngày mới khá chật vật, dính họa thị phi dù bản thân không hề làm điều gì có lỗi.

Sức khỏe của Thân cũng sẽ sa sút, bệnh tật tìm đến, cả tuần phải nghĩ dưỡng.

Nếu không tự nhắc nhở bản thân, tu tâm tích đức thì càng về hậu vận Dậu càng khốn khổ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của tuổi Dậu

Nổi tiếng ích kỷ, thích soi mói, hơn thua với người khác nhưng luôn tỏ ra hiền lành nên Dậu sẽ gặp báo ứng nặng nề trong ngày hôm nay.

Nếu không tự nhắc nhở bản thân, tu tâm tích đức thì càng về hậu vận Dậu càng khốn khổ.

Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của tuổi Tuất

Liên tiếp gặp vận xui nhưng Tuất không hề sợ hãi bởi bên họ luôn có gia đình kề vai sát cánh, sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi.

Kim – Thổ tương sinh nên chỉ cần bước sang ngày mới Tuất sẽ lại phú quý an nhàn, tiền nhiều vô kể.

Tử vi thứ Ba ngày 3/11/2020 của tuổi Hợi

Rắc rối bủa vây, xui xẻo ngáng đường nên người tuổi Hợi phải trầy trật đương đầu với kiếp nạn trong tử vi hôm nay.

May mắn thay, từ giữa trưa trở đi Hợi sẽ được Thực Thần cứu giá, muốn khổ cũng chẳng được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.