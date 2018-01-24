7 cặp tuổi lấy nhau là GIÀU SANG BA HỌ, MỘT ĐỜI PHỦ PHÊ!

Tâm linh - Tử vi 24/01/2018 17:46

Đây là những cặp tuổi lấy nhau là tiền tài phủ phê, hạnh phúc ngập tràn!

Mão – Mùi

Đây là cặp tuổi trời sinh đã có sự hòa hợp trong tính cách. Cả hai đều ôn hòa, làm việc theo cảm xúc, luôn cần sự lãng mạn trong tình cảm. Vì vậy mà họ luôn có sự hạnh phúc trong hôn nhân.

Cả hai lấy nhau luôn có sự giúp đỡ lẫn nhau, dù là trong cuộc sống hay sự nghiệp. Từ đó, tiền tài ngày một nhiều, phú quý đủ đầy. Họ còn có những đứa con giỏi giang, tương lai thành nhân tài nổi bật. Nhất là trong năm 2018, họ sẽ có 1 năm đầy niềm vui, hạnh phúc, tài lộc đầy nhà.

7 cặp tuổi lấy nhau là GIÀU SANG BA HỌ, MỘT ĐỜI PHỦ PHÊ! - Ảnh 1
Đây là cặp tuổi trời sinh đã có sự hòa hợp trong tính cách - Ảnh minh họa: Internet

Tý – Thân

Theo các chuyên gia tử vi thì cặp đôi này được xem là sinh ra dành cho nhau, luôn thấu hiểu nhau cặn kẽ mọi ngóc ngách.

Họ sống có lý tưởng đẹp, luôn cố gắng vì đam mê của nhau. Dù vậy, khi ở cạnh nhau, họ luôn hết lòng quan tâm đến bạn đời, tình cảm ngày một mặn nồng.

Đây còn là cặp con giáp luôn có quý nhân giúp sức, gặp họa hóa lành. Số phần của họ càng về sau càng gặp điều tốt lành, tài lộc ê hề không thiếu thốn gì.

Tý – Sửu

Đây là cặp con giáp trời sinh, luôn hòa hợp, bù đắp cho nhau. Người tuổi Tý có phần lạnh nhạt, luôn cần sự quan tâm, chia sẻ. Người tuổi Sửu lại sống tình nghĩa, hết lòng hết dạ. Khi hai con giáp này lấy nhau, tình cảm luôn mặn mà, đầy thấu thiểu và bao dung cho nhau.

Không những vậy, tính tình có phần nóng vội của người tuổi Sửu sẽ cần sự bao dung, thứ tha của người tuổi Tý. Và lý tưởng sống không thực tế của người tuổi Tý sẽ được cách nhìn thực tế và rõ ràng của người tuổi Sửu bù đắp. Vì vậy, khi cả hai ở cạnh nhau, họ luôn có thể bù đắp, cân bằng cho nhau. Sự nghiệp và hôn nhân của cả hai về sau đều rất viên mãn, tốt đẹp.

Thìn – Dậu

Người tuổi Thìn tài trí, lại nhanh nhạy. Người tuổi Dậu lại siêng năng, cần cù. Cả hai cùng giúp nhau trong mọi khía cạnh của cuộc sống, công danh vững vàng, gia đạo hạnh phúc.

Người tuổi Dậu và Thìn là trời sinh có đôi, nhân duyên đã định, phúc đức ngập tràn. Nhờ sự giỏi giang hơn người của ba mẹ mà con họ sau này thành danh vang dội.

Hợi – Tuất

Đây là cặp đôi đều có tính cách ổn định, nhiệt tình, luôn tạo cho người khác cảm giác thoải mái khi ở cạnh. Tình cảm của họ rất nhẹ nhàng, không có gì quá nổi bật nhưng vẫn luôn rất bền vững, lãng mạn.

7 cặp tuổi lấy nhau là GIÀU SANG BA HỌ, MỘT ĐỜI PHỦ PHÊ! - Ảnh 2
Đây là cặp đôi đều có tính cách ổn định, nhiệt tình, luôn tạo cho người khác cảm giác thoải mái khi ở cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ - Thân

Cặp con giáp này luôn giàu có bạc tiền. Người tuổi Tỵ biết trước sau, nhưng lại không có cảm giác an toàn, chỉ tin vào chính mình khi làm việc. Người tuổi Thân lại giỏi giang, thẳng tính nhưng thiếu sự kiên nhẫn. Đây là cặp con giáp bù trừ cho nhau, giúp nhau thành công, hạnh phúc trong cuộc sống.

Ngọ - Mùi

Cặp con giáp này luôn giúp đỡ, bù đắp cho nhau. Người tuổi Ngọ sống tích cực, quan trọng những điều chi tiết, thích tự do. Còn người tuổi Mùi lại sống hướng nội, suy nghĩ kỹ lưỡng, mong muốn một tình yêu đẹp.

Dù họ có vài điểm khác biệt trong tính cách nhưng lại hòa hợp với nhau rất tốt. Sự ôn hòa của người tuổi Mùi sẽ tiết chế sự tự do của người tuổi Ngọ. Từ đó, người tuổi Ngọ sẽ sống trách nhiệm hơn. Và tính cách tích cực của người tuổi Ngọ sẽ là  nguồn cảm hứng cho người tuổi Mùi. Chính sự hòa hợp này sẽ giúp cặp con giáp này có tiền bạc đủ đầy, không lo nghèo khó.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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